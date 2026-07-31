Stürmer-Rochade bei Real – Verhandlungen um ManCity-Star

Real Madrid stellt zu Beginn der zweiten Amtszeit von José Mourinho einiges um. Nach Zugängen einiger Stars holt Real nun einen jungen Stürmer – und gibt einen anderen nach England ab. Derweil arbeitet man an der Verpflichtung eines Ballon-d'Or-Gewinners.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real verpflichtet Carlos Espi (21) für 22,5 Millionen Franken aus Levante

Espi schoss 13 Tore in 27 Spielen der Saison 2025/26

Gonzalo Garcia geht derweil für gut 26 Millionen Franken nach England

Carlo Steiner Redaktor Sport

José Mourinho (63) und Co. arbeiten weiter am Kader für die kommende Saison. Nach den Zugängen der gestandenen Stars Bernardo Silva (31) von ManCity, Ibrahima Konaté (27) aus Liverpool, Denzel Dumfries (30) von Inter und Marc Cucurella (27) von Chelsea, verpflichtet Real Madrid mit Carlos Espi (21) einen vielversprechenden Youngster. Espi erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 13 Tore in 27 Einsätzen für Levante.

Die Dienste des 1,94 Meter grossgewachsenen Mittelstürmers lassen sich die Königlichen spanischen Medienberichten zufolge rund 22,5 Millionen Franken kosten. Der Verein aus Valencia nennt keine konkrete Ablösesumme, spricht aber vom bisher teuersten Verkauf eines klubeigenen Jugendspielers. Die bisherige Höchstmarke von geschätzt sieben Millionen Franken für den heutigen spanischen Nationalspieler Marc Pubill (23) aus dem Jahr 2023 lag jedoch auch deutlich tiefer.

Parallel dazu verlässt Real mit Gonzalo Garcia (22) ein anderer Stürmer. Das Eigengewächs stand seit Sommer 2025 im Kader der 1. Mannschaft und kam seither auf 51 Profi-Einsätze (13 Tore, 5 Vorlagen). Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano geht Garcia für gut 36 Millionen Franken zu Fulham in die Premier League. Zudem soll sich Real eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent sowie die sogenannten «matching rights» gesichert haben. Das bedeutet, dass die Madrilenen den Spieler bei einem Transferangebot eines anderen Klubs in der Zukunft zu den gleichen Bedingungen zurückholen dürfen.

Kommt auch Rodri?

Derweil werden bei Real für den Sommer weitere Kaderverschiebungen erwartet. Eduardo Camavinga (23), Raul Asencio (23), Ferland Mendy (31) gelten in den spanischen Medien als Verkaufskandidaten, Franco Mastantuono (18) und Endrick (19) sollen verliehen werden.

Auf der Zugangsseite könnten noch grosse Namen kommen. Manchester Citys Rodri (30) wird heiss gehandelt, die Klubs sollen in Verhandlungen um den Ballon-d'Or-Gewinner von 2024 stehen. Mit Leipzigs Yan Diomande (19) steht ein Transfer von über 100 Millionen Franken bevor, auch wenn zwischen den Transfer-Gurus Fabrizio Romano und Florian Plettenberg unlängst ein öffentlicher Streit über die Fortschritte der Verhandlungen auf X entbrannt ist.

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