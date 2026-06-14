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Chelsea-Star wechselt zu Real Madrid

Marc Cucurella kehrt Chelsea den Rücken zu und wechselt zu Real Madrid. Es ist bereits der zweite Real-Neuzugang aus der Premier League in diesem Sommer.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Marc Cucurella wechselt von Chelsea zu Real Madrid.
Foto: Chelsea FC via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real Madrid verpflichtet Marc Cucurella (27) von Chelsea für 45 Mio. Franken
  • Zusätzlich bis zu neun Millionen Franken Boni vereinbart
  • Cucurella absolvierte 163 Spiele für Chelsea seit seinem Wechsel 2022
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Real Madrid tütet den nächsten namhaften Sommertransfer aus der Premier League ein. Nach Bernardo Silva (31) von Manchester City wechselt auch Marc Cucurella (27) von Chelsea in die spanische Hauptstadt. 

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bezahlen die Königlichen für den Aussenverteidiger rund 50 Millionen Euro (45 Millionen Franken) plus Boni in der Höhe von geschätzt zehn Millionen Euro (neun Millionen Franken). 

Der spanische Nationalspieler, der einst für die Barça-Jugend spielte, wechselte im August 2022 für einen ähnlichen Preis von Brighton zu den Blues. Für die Londoner absolvierte er 163 Spiele und gewann 2025 die Conference League und die Klub-WM. 

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