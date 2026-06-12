Manchester City verliert seinen Captain: Bernardo Silva wechselt offenbar zu Real Madrid. Der Portugiese soll in der spanischen Hauptstadt einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Während in Nordamerika die WM anrollt, landet Real Madrid einen Transfer-Coup: Von Manchester City stösst Bernardo Silva ablösefrei zu den Königlichen, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano am späten Donnerstagabend berichtet. Demnach unterschreibt der 31-jährige Portugiese in der spanischen Hauptstadt einen Zweijahresvertrag.

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Nach Pep Guardiola verliert ManCity damit eine weitere Stütze der erfolgreichen letzten Jahre: Bernardo Silva lief neun Jahre lang für die Skyblues auf, das letzte davon als Captain, und erzielte dabei in 460 Pflichtspielen 76 Tore. Sechs Meistertitel, drei FA-Cup-Siege und den Champions-League-Triumph 2023 konnte er in England feiern.

Der 109-fache portugiesische Internationale soll einer der Wunschspieler des neuen Real-Trainers José Mourinho gewesen sein – nun wollen die beiden Portugiesen die Königlichen gemeinsam zum Erfolg zurückführen.

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