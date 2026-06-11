Mourinho ist wieder Trainer von Real Madrid

Real Madrid hat einen neuen Trainer. Wie erwartet steht künftig wieder José Mourinho an der Seitenlinie. Daneben haben die Königlichen ein neues Ehrenmitglied.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die spektakuläre Rückkehr ist perfekt. Jose Mourinho (63) ist wieder Trainer von Real Madrid. 13 Jahre nach seinem Abgang unterzeichnet der Startrainer erneut einen Vertrag bei den Königlichen. Wie die Spanier während der WM-Eröffnungsfeier mitteilen, läuft dieser bis zum 30. Juni 2029.

Damit verlässt er Benfica Lissabon vorzeitig. Sein Vertrag bei den Portugiesen wäre noch bis Sommer 2027 gültig gewesen. Schon von 2010 bis 2013 stand Mourinho bei Real Madrid an der Seitenlinie. 2011 gewannen sie mit «The Special One» den spanischen Cup und ein Jahr später den Meistertitel. Nun kehrt Mourinho zurück. Er folgt auf Alvaro Arbeloa, der im Januar Xabi Alonso beerbte und im Mai seinen Abgang verkündete.

Mourinho ist nicht der einzige Neuzugang, den die Königlichen am Donnerstag präsentieren. Sie haben auch ein neues Ehrenmitglied. Zu diesem wurde Papst Leo XIV. ernannt. «Real Madrid bringt damit seine Bewunderung und Anerkennung für eine universelle Persönlichkeit zum Ausdruck, die Milliarden von Menschen vertritt und sich für Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit in der Welt einsetzt», heisst es auf der Vereinshomepage.

Mourinho tritt seinen Job am 13. Juli an, dann ist Trainingsauftakt bei Real Madrid. Schon kurz nach der Verkündung seiner Rückkehr gibts Gerüchte um einen ersten Transfer unter ihm. Offenbar steht mit Bernardo Silva (31) ein portugiesischer Landsmann vor dem Wechsel zu Real. Das vermeldet Transferexperte Fabrizio Romano auf der Plattform X. Klub und Spieler sollen kurz vor einer Einigung stehen. Silvas Vertrag bei Manchester City läuft nach neun Jahren am 1. Juli aus. Er ist ablösefrei zu haben.

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