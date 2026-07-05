Real Madrid holt neuen Aussenverteidiger

Real Madrid verpflichtet den holländischen Verteidiger Denzel Dumfries bis 2030. Der 30-Jährige wechselt von Inter Mailand zu den Königlichen und stand an dieser Weltmeisterschaft in vier Partien im Einsatz.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Während die WM noch in vollem Gange ist, vermeldet Real Madrid einen Neuzugang. Der Deal ist durch. Mit Denzel Dumfries kommt ein neuer Aussenverteidiger in die spanische Hauptstadt. Der Schienenspieler ist mit Holland an der WM im Einsatz gestanden und lieferte in den vier Partien drei Vorlagen. Zuletzt stand der 30-Jährige bei Inter unter Vertrag. Sein neues Arbeitspapier bei den Königlichen läuft bis 2030. Real macht dabei von einer Ausstiegsklausel gebraucht. Gemäss verschiedenen Medienberichten sollen 20 Millionen Euro nach Italien fliessen.

Bei den Mailändern war Dumfries unangefochtener Stammspieler, lieferte drei Tore und eine Vorlage. Diese Saison war der Teamkollege von Ex-Nati-Goalie Yann Sommer allerdings von Verletzungspech geplagt, er musste sich gar einer Operation am Knöchel unterziehen. In Madrid wird Dumfries um den Startplatz mit Trent Alexander-Arnold kämpfen müssen.

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