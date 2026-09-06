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Serie A: Highlights Juventus – AC Milan (1:1)
Highlights im Video
Gatti rettet Juventus mit spätem Tor einen Punkt
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Juventus – AC Milan (1:1).
Publiziert: 06.09.2026 um 23:18 Uhr
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Aktualisiert: 06.09.2026 um 23:21 Uhr
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