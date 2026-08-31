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LaLiga: Die Highlights der Partie Barcelona – Rayo (5:2)
Torfest im Camp Nou
Barcelona krallt sich die Liga-Spitze zurück
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Barcelona – Rayo Vallecano (5:2).
Publiziert: 31.08.2026 um vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
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