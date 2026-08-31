DE
FR
Abonnieren

Torfest im Camp Nou
Barcelona krallt sich die Liga-Spitze zurück

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Barcelona – Rayo Vallecano (5:2).
Publiziert: 31.08.2026 um vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Kommentieren
Mehr internationaler Fussball
In diesem Artikel erwähnt
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
FC Barcelona
FC Barcelona
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen