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4:0-Klatsche im Bernabéu
Real Madrid demontiert Aufsteiger Malaga

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Real Madrid – Malaga (4:0).
Publiziert: 21:41 Uhr
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