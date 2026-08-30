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La Liga: Highlights Real Madrid – Malaga (4:0)
4:0-Klatsche im Bernabéu
Real Madrid demontiert Aufsteiger Malaga
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Real Madrid – Malaga (4:0).
Publiziert: 21:41 Uhr
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