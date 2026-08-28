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LaLiga: Highlights der Partie Barcelona – Bilbao (2:0)
Chancenwucher von Barça-Star
Den muss Lamine Yamal machen
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Barcelona – Athletic Bilbao (2:0).
Publiziert: 00:58 Uhr
|
Aktualisiert: 01:03 Uhr
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