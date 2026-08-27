DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
La Liga: Highlights Real Madrid – San Sebastian (4:1)
Real-Star in Torlaune
Mbappé beschert Mourinho perfekte Bernabeu-Rückkehr
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Real Madrid – San Sebastian (4:1).
Publiziert: 06:57 Uhr
Teilen
Kommentieren
Mehr internationaler Fussball
7:21
Real-Star in Torlaune
Mbappé beschert Mourinho perfekte Bernabeu-Rückkehr
6:37
Raphinha-Show in Elche
Barcelona zerlegt zum Auftakt überforderten Gegner
7:03
Atlético rettet einen Punkt
Le Normand verursacht haarsträubenden Penalty und sieht Rot
In diesem Artikel erwähnt
Real Sociedad
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen