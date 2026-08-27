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Real-Star in Torlaune
Mbappé beschert Mourinho perfekte Bernabeu-Rückkehr

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Real Madrid – San Sebastian (4:1).
Publiziert: 06:57 Uhr
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