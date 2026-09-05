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Highlights im Video
Akanji legt in der Nachspielzeit zum Siegtor auf

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Inter Mailand – Napoli (3:2).
Publiziert: 21:47 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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