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Highlights im Video
90.+4! Mbappé verschiesst Penalty zum Ausgleich

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Real Betis – Real Madrid (1:0).
Publiziert: 00:23 Uhr
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Aktualisiert: vor 42 Minuten
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