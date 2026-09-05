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LaLiga: Highlights der Partie Real Betis – Real Madrid (1:0)
Highlights im Video
90.+4! Mbappé verschiesst Penalty zum Ausgleich
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Real Betis – Real Madrid (1:0).
Publiziert: 00:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
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