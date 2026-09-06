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La Liga: Highlights der Partie: Valencia – Barcelona (0:5)
Highlights im Video
Yamal läutet mit Geniestreich Kantersieg ein
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Valencia – Barcelona (0:5).
Publiziert: 06.09.2026 um 20:27 Uhr
|
Aktualisiert: 13:50 Uhr
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