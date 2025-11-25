DE
Hat er bei Inter eine Zukunft?
Italiener kritisieren Sommer – und handeln bereits Nachfolger

Yann Sommers Zukunft nach dem Vertragsende bei Inter im nächsten Sommer steht noch in den Sternen. In Italien wird derweil heiss über mögliche Nachfolger spekuliert. Auch die Nummer 1 des Stadtrivalen soll ein Thema sein.
Publiziert: vor 6 Minuten
Anhören
1/11
In Italien wird über Yann Sommers Nachfolge im Inter-Tor spekuliert.
Darum gehts

  • Yann Sommers Zukunft bei Inter Mailand ist ungewiss
  • Sommers Vertrag läuft im Sommer aus, er ist 36 Jahre alt
  • Mike Maignan vom Stadtrivalen AC Milan als möglicher Nachfolger gehandelt
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die italienischen Medien machten Yann Sommer (36) am Wochenende für Inters Niederlage im Derby della Madonnina gegen Milan verantwortlich. Beim einzigen Tor des Spiels liess der Schweizer den Ball zur Seite abprallen und ermöglichte Christian Pulisic (27) so den goldenen Treffer. Von einem grossen Fehler zu sprechen, wäre jedoch übertrieben – findet beispielsweise auch Torwart-Legende Gianluigi Buffon (47). 

Aber jede noch so kleine Unsicherheit des Schweizers heizt die Transfergerüchte im italienischen Blätterwald an. Hinzu kommen für einige noch weitere Gründe für eine Goalie-Rochade. Sommer hat mit 36 Jahren schon ein gehobenes Fussballeralter erreicht. Sein Vertrag bei den Nerazzurri läuft im Sommer aus. Und zum ersten Mal seit seiner Ankunft im Sommer 2023 wurde der Keeper in dieser Saison ohne eine Verletzung als Grund nicht eingesetzt. 

In den Ligaspielen Ende September gegen Sassuolo und Cagliari stand Ersatztorwart Josep Martinez (27) zwischen den Pfosten. Er wurde im Sommer 2024 für stolze 14 Millionen Euro vom FC Genua geholt und gilt als Kandidat, Sommer dereinst als Stammgoalie zu beerben. Ob der auf Top-Niveau eher unerfahrene Spanier dieser Aufgabe jedoch gewachsen ist, wird von vielen bezweifelt. 

Wechselt Maignan zum Stadtrivalen?

Daher wird ausgiebig über externe Lösungen spekuliert. Die Liste der gehandelten Namen ist lang – doch einer sticht dabei heraus. Ausgerechnet Milan-Goalie Mike Maignan (30), der Inter im Derby nicht zuletzt mit einem gehaltenen Penalty verzweifeln liess, soll laut der «Corriere della Sera» ein Thema sein. Der Vertrag der Nummer 1 läuft auch aus. Ein Wechsel des Franzosen zum Stadtrivalen würde die Gemüter erhitzen. 

Eine andere Star-Besetzung wäre der zweifache Welttorhüter und Weltmeister von 2022 Emiliano Martínez (33), wie das Portal Football Insider schreibt. Dagegen spricht aber sein langjähriger Vertrag bei Aston Villa bis 2029. Würde man eine Ablösesumme in die Hand nehmen, scheint eine jüngere Lösung plausibler. 

Kandidaten für die Zukunft

Elia Caprile (24; Vertrag bei Cagliari bis 2029), Zion Suzuki (23, Parma bis 2029), Marco Carnesecchi (25; Atalanta bis 2028) und Noah Atubolu (23, Freiburg bis 2027) sind einige Namen talentierter Keeper, die derzeit durch Zeitungen und Portale schwirren. 

Noch sind die Tage von Yann Sommer in Mailand nicht gezählt. Die laufende Saison wird er aller Voraussicht nach als Stammkraft zu Ende spielen. Doch wie geht es für den sowohl bei Weltfussballerwahl als auch beim Ballon d'Or nominierten Torhüter weiter? Die Spekulationen werden bis Saisonende bestimmt nicht weniger.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Rom
AS Rom
12
9
27
2
AC Mailand
AC Mailand
12
9
25
3
SSC Neapel
SSC Neapel
12
8
25
4
Inter Mailand
Inter Mailand
12
13
24
5
Bologna FC
Bologna FC
12
13
24
6
Como 1907
Como 1907
12
10
21
7
Juventus Turin
Juventus Turin
12
4
20
8
Lazio Rom
Lazio Rom
12
6
18
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
12
2
17
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
12
-8
15
11
US Cremonese
US Cremonese
12
-3
14
12
FC Turin
FC Turin
12
-10
14
13
Atalanta BC
Atalanta BC
12
0
13
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
12
-5
11
15
Parma Calcio
Parma Calcio
12
-6
11
16
Pisa SC
Pisa SC
12
-6
10
17
US Lecce
US Lecce
12
-8
10
18
Genua CFC
Genua CFC
12
-8
8
19
AC Florenz
AC Florenz
12
-9
6
20
Hellas Verona
Hellas Verona
12
-11
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Aston Villa
Aston Villa
AC Milan
AC Milan
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Cagliari
Cagliari
FC Genua
FC Genua
Inter Mailand
Inter Mailand
AC Parma
AC Parma
SC Freiburg
SC Freiburg
