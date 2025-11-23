DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Inter Mailand - AC Mailand (23.11.2025)
Inter Mailand
20:45
AC Mailand
Zum Fussball-Kalender
Inter Mailand
Ab 20:45 Uhr
Vs
AC Mailand
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Inter Mailand - AC Mailand
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
12
8
25
2
Inter Mailand
11
14
24
3
Bologna FC
12
13
24
4
AS Rom
11
7
24
5
AC Mailand
11
8
22
6
Juventus Turin
12
4
20
7
Como 1907
11
6
18
8
Sassuolo Calcio
11
2
16
9
Lazio Rom
11
4
15
10
Udinese Calcio
12
-8
15
11
US Cremonese
11
-1
14
12
FC Turin
11
-6
14
13
Atalanta BC
12
0
13
14
Cagliari Calcio
12
-5
11
15
US Lecce
11
-6
10
16
Pisa SC
11
-6
9
17
Parma Calcio
11
-7
8
18
Genua CFC
12
-8
8
19
AC Florenz
12
-9
6
20
Hellas Verona
11
-10
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Simone
Sozza
Italien
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Mailand, Italien
Giuseppe-Meazza-Stadion
Kapazität
80’018
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
AC Milan
Serie A
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
AC Milan
Serie A