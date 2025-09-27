DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Cagliari Calcio - Inter Mailand (27.09.2025)
Cagliari Calcio
20:45
Inter Mailand
Zum Fussball-Kalender
Cagliari Calcio
Ab 20:45 Uhr
Vs
Inter Mailand
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Cagliari Calcio - Inter Mailand
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
4
6
12
2
Juventus Turin
4
4
10
3
AC Mailand
4
5
9
4
AS Rom
4
2
9
5
Atalanta BC
4
6
8
6
US Cremonese
4
2
8
7
Cagliari Calcio
4
2
7
7
Como 1907
4
2
7
9
Udinese Calcio
4
-1
7
10
Inter Mailand
4
4
6
11
Bologna FC
4
0
6
12
FC Turin
4
-7
4
13
Lazio Rom
4
0
3
14
Sassuolo Calcio
4
-3
3
15
Hellas Verona
4
-4
3
16
Genua CFC
4
-2
2
17
AC Florenz
4
-3
2
18
Parma Calcio
4
-4
2
19
Pisa SC
4
-3
1
20
US Lecce
4
-6
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Marco
Piccinini
Italien
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Cagliari, Italien
Unipol Domus
Kapazität
16’416
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen