Der österreichische Höhenflug an der U17-WM in Katar geht weiter: Das Team von Coach Hermann Stadler schlägt Italien im Halbfinal mit 2:0 und greift damit sensationell nach dem Titel.

1/2 Weiter glänzend aufgelegt: Johannes Moser schiesst auf dem Weg zum österreichischen 2:0-Halbfinalsieg über Italien beide Tore. Foto: imago/Ulmer/Teamfoto

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Johannes Moser – diesen Namen gilt es sich definitiv zu merken: Der Junior des Salzburg-Farmteams FC Liefering glänzt beim 2:0-Halbfinalsieg der österreichischen U17-Nationalmannschaft als Doppeltorschütze und hat damit entscheidenden Anteil am sensationellen Ösi-Finaleinzug an der WM in Katar. Mit seinen Turniertoren acht und neun baut Moser seinen Vorsprung an der Spitze der Torschützenliste zudem weiter aus.

Portugal oder Brasilien?

Das Skore eröffnet Moser am Montagnachmittag in der 57. Minute: Der 17-Jährige bleibt nach einem perfekt getimten Zuspiel von Teamkollege Jakob Werner alleine vor Italien-Keeper Alessandro Longoni cool und schiebt zum 1:0 ein. Mit einem herrlichen Freistosstor macht Moser in der Nachspielzeit dann den Deckel drauf und schiesst seine Farben endgültig in den WM-Final.

Es ist eine Leistung von historischer Dimension: Noch nie ist eine österreichische Auswahl, egal in welcher Altersklasse, an einer Fussball-WM so weit gekommen. Im Endspiel, welches am Donnerstag um 17 Uhr im Khalifa International Stadium von Doha stattfinden wird, erlebt die Alpenrepublik so eine Premiere.

Gegner wird dann entweder Schweiz-Bezwinger Portugal oder Brasilien sein. Die beiden Teams bestreiten ihren Halbfinal am frühen Montagabend.