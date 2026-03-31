AS Roma braucht Geld
Ex-Frankfurt-Verteidiger Ndicka bei Top-Klubs auf Zettel

Evan Ndicka hat sich seit seinem Wechsel von der Eintracht Frankfurt zur AS Roma zu einem Top-Verteidiger entwickelt. Im Sommer soll der Schritt zu einem Top-Klub folgen, Interessenten gibt es genug.
Publiziert: 16:06 Uhr
Evan Ndicka von der AS Roma ist auch wegen seiner offensiven Qualitäten heiss begehrt.
Foto: AS Roma via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • AS Rom muss Tafelsilber verkaufen, Evan Ndicka könnte wechseln.
  • Barcelona, Liverpool und United zeigen Interesse, Ablöse bei 45 Mio. Euro.
  • Rom nur 3 Punkte hinter Champions-League-Plätzen in Serie A.
Dominik Mani, Redaktor Sport-Desk

Die AS Roma hat erhebliche Geldprobleme und ist daher gezwungen, ihr Tafelsilber im Sommer zu verkaufen. Da könnte auch ein Abgang von Evan Ndicka (26) anstehen, der Innenverteidiger ist bei vielen Top-Teams heiss begehrt. Barcelona, Manchester United und der FC Liverpool sollen als mögliche Abnehmer gelten. Angesichts seiner Qualitäten sind die veranschlagten 45 Millionen Euro Ablöse ein Schnäppchen.

In Rom ist er unangefochtener Stammspieler, auch in der Offensive hat der Innenverteidiger Qualitäten, zuletzt traf er in drei Spielen in Serie. Wo der Ivorer ab nächstem Sommer spielen wird, ist noch offen. Bei Liverpool könnte er die mittelfristige Nachfolge von Captain Virgil van Djik (34) antreten, auch Abwehr-Kumpel Ibrahime Konaté liebäugelt mit einem Abgang aus Liverpool.

WM-Duell mit Deutschland im Sommer

Bei United ist an Harry Maguire derzeit kein Vorbeikommen. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, ist noch offen, ob der englische Internationale im nächsten Jahr noch bei den Red Devils spielt. Auch bei Barcelona gibt es namhafte Konkurrenz auf der Position von Ndicka.

Bis sich der ehemalige Frankfurt-Recke entscheiden muss, will er zuerst die Saison mit Rom erfolgreich abschliessen. In der Serie A liegt man drei Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Im Sommer will Ndicka mit der Elfenbeinküste an der WM für Furore sorgen, dort trifft man in der Gruppe E auf Deutschland, Curaçao und Ecuador.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
30
42
69
2
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
30
17
54
7
Atalanta BC
30
14
50
8
Lazio Rom
30
3
43
9
Bologna FC
30
2
42
10
Sassuolo Calcio
30
-4
39
11
Udinese Calcio
30
-7
39
12
Parma Calcio
30
-17
34
13
Genua CFC
30
-6
33
14
FC Turin
30
-19
33
15
Cagliari Calcio
30
-11
30
16
AC Florenz
30
-9
29
17
US Cremonese
30
-19
27
18
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
30
-30
18
20
Pisa SC
30
-31
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
AS Rom
