Igor Tudor wurde als Spurs-Trainer entlassen. In der kurzen Amtszeit hat er wenig erreicht, aber er hat für Aufregung gesorgt.

Nach nur 43 Tagen im Amt muss Igor Tudor (47) seinen Posten als Tottenham-Trainer wieder räumen. Damit geht ein weiteres, sehr kurzes Kapitel in Tudors Trainer-Karriere zu Ende – ein Rückblick.

Sieben Spiele, ein nutzloser Sieg

Tudor übernimmt Tottenham Hotspur auf dem 16. Rang von Thomas Frank. Bei seinem Abgang liegen die Spurs einen Punkt vor den Abstiegsrängen. In der Liga setzte es Pleiten unter anderem im Nordlondon-Derby gegen Arsenal (1:4) und gegen direkte Abstiegskandidaten wie Crystal Palace (1:3) und Nottingham Forest (0:3) ab. Einzig der amtierende Meister aus Liverpool spendierte den strauchelnden Spurs einen Punkt (1:1). Den einzigen Sieg gab es in der Champions League, im Rückspiel des Achtelfinals gewann man gegen Atlético Madrid mit 3:2 – das Ausscheiden war jedoch bereits nach dem Hinspiel besiegelt.

Kinsky-Debakel

In Madrid lag man nach 15 Minuten mit 0:3 zurück. Goalie Antonin Kinsky war bei zwei Gegentoren direkt mitschuldig. Tudor entschied sich, nach 17 Minuten den Tschechen zu erlösen, und wechselte ihn aus. Bei seinem Champions-League-Debüt verliess der 22-Jährige den Platz unter Tränen, Tudor verzichtete darauf, den jungen Goalie an der Seitenlinie in Empfang zu nehmen. Von Experten und Fans wird das Verhalten des Trainers stark kritisiert. Goalie-Legende Kaspar Schmeichel meinte, dass die Auswechslung Auswirkungen auf den Rest seiner Karriere haben werde. «Er hat seine Karriere damit komplett ruiniert», wird der Däne deutlich.

Kurze Amtszeiten

Tudors 43 Tage ist die viertkürzeste Amtszeit in der Premier-League-Geschichte. Für den Kroaten ist es nicht der erste Kurzaufenthalt bei einem Verein. Bei Udinese stand er 2018 in seiner ersten Amtszeit vier Spiele an der Seitenlinie. Im März 2019 wurde er dann Udinese-Cheftrainer, nach 21 Spielen wurde er entlassen. Auch bei Hajduk Split blieb er nur 18 Spiele, ehe er Co-Trainer bei Juventus Turin wurde. 2024 übernahm er Lazio Rom, musste nach 11 Spielen den Hut bereits wieder nehmen. Seine letzte Station war Juventus Turin, bei der alten Dame wurde er nach 24 Spielen entlassen.

Bei den Spurs gilt derweil Roberto De Zerbi als Wunschlösung als Tudor-Nachfolger, die Verhandlungen zwischen dem Italiener und Tottenham sollen laufen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos