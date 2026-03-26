Nicht nur bei den Spielern, auch auf der Trainerbank brodelt die Gerüchteküche: Es geht um Slots und Guardiolas ungewisse Zukunft, Verlängerungen von Spalletti und Flick und um neue Stationen für Alonso und Zidane – das europäische Trainer-Karussell nimmt Fahrt auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Arne Slot bei Liverpool unter Druck, Xabi Alonso als Nachfolger gehandelt

Spalletti und Flick stehen vor Vertragsverlängerung, Guardiolas Zukunft ungewiss

Zidane könnte nach der WM den Posten des französischen Nationaltrainers besetzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Kehrt Xabi Alonso zurück?

Trainer Arne Slot (47) durchlebt mit Liverpool eine schwierige Saison. Trotz Sommer-Investitionen von über 480 Millionen Euro (!) beträgt der Rückstand auf Leader Arsenal astronomische 21 Punkte. Nach der zehnten Saisonniederlage am vergangenen Spieltag bewahren sich die Reds die Chance auf die Champions-League-Ränge nur deshalb, weil auch die direkte Konkurrenz Federn lässt. Laut der «Bild» ist eine sofortige Trennung zwar kein Thema, doch für die kommende Spielzeit wackelt Slots Stuhl gewaltig.

Als absoluter Favorit für die Nachfolge gilt Xabi Alonso (44). Seit seiner Entlassung bei Real Madrid im Januar buhlt der Klub intensiv um den Spanier, der bereits zwischen 2004 und 2009 ein «Red» war – damals noch als Spieler. In Liverpool erlangte er – auch durch den Champions-League-Sieg 2005 – Legendenstatus und könnte nun im Sommer als Trainer an die Anfield Road zurückkehren. Laut «Bild»-Informationen bestätigte sein Berater Inaki Ibanez (61) zuletzt bereits konkretes Interesse – und auch Alonso sei einem erneuten Engagement bei Liverpool nicht abgeneigt.

Vertragsverlängerung im Osterei?

Bei Juventus Turin zeichnet sich trotz einer tabellarisch ähnlichen Lage wie in Liverpool ein anderes Bild ab: Die Alte Dame belegt in der heimischen Liga auch den fünften Rang und kämpft ebenfalls um die Champions-League-Qualifikation, zeigt sich mit Trainer Luciano Spalletti (67) jedoch hochzufrieden.

Laut Sky stehen bereits in den nächsten Tagen konkrete Vertragsverhandlungen an. Verläuft alles nach Plan, wird die offizielle Verlängerung rund um Ostern erwartet.

Ist Barça Flicks letzter Trainerposten?

Auch der FC Barcelona plant langfristig mit seinem derzeitigen Cheftrainer Hansi Flick (61). Präsident Joan Laporta (63) betonte erst kürzlich die beidseitige Absicht, den Vertrag zu verlängern.

Flick selbst äusserte sich zurückhaltender: Zwar sei er glücklich, wolle das Thema aber erst später mit seiner Familie besprechen, sobald «die Zeit kommt». Wie die Sportschau berichtet, plant Flick zudem, seine Trainerkarriere nach seinem Engagement bei den Katalanen zu beenden: «Ich habe nicht in meinem Kopf, noch einmal woanders hinzugehen. Das ist mein letzter Klub, es ist mein letzter Job.»

Traum-Comeback bei «Les Bleus»?

Nach 14 Jahren und dem WM-Titel 2018 endet die Ära von Didier Deschamps (57) bei der Équipe Tricolore. Gemäss diversen Medien steht sein Nachfolger schon längst fest: Frankreich-Legende Zinédine Zidane (53) soll die Star-Auswahl nach der Weltmeisterschaft 2026 übernehmen – die offizielle Bekanntgabe zum Traum-Comeback wird jedoch erst nach dem Turnier erwartet.

Zidane, der seit 2021 ohne Trainerposten ist, hatte bereits im Oktober 2025 seinen Wunsch bekräftigt, «eines Tages Cheftrainer der Nationalmannschaft zu werden».

Guardiolas Zukunft ungewiss

Seit Wochen halten die Gerüchte an, dass Pep Guardiola (55) Manchester City im kommenden Sommer nach zehn Jahren verlassen könnte. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2027. Ob er diesen tatsächlich erfüllen wird, gilt als fraglich. Es steht im Raum, dass der Spanier eine Auszeit vom Fussball in Form eines Sabbaticals einlegen könnte.

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