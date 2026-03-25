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Verletzungswirbel um Real-Star
Ärzte untersuchten falsches Knie von Mbappé

Einem Bericht von «The Athletic» zufolge spielte Kylian Mbappé mehrere Partien mit einem verletzen Knie. Dies, weil die Ärzte von Real Madrid das falsche Bein des Franzosen untersucht hatten.
Publiziert: 09:40 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Musste in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder pausieren: Kylian Mbappé.
Foto: CameraSport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real-Star Kylian Mbappé monatelang durch falsche Knie-Diagnose behindert
  • Ärzte untersuchten rechtes statt linkes Knie, Teilriss übersehen
  • Fünf Spiele pausiert, kehrte beim 2:1 gegen Manchester City zurück
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Julian SigristRedaktor Sport

Kylian Mbappé (27) hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. Zurückzuführen sind diese auf die 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo im Dezember, bei der der Real-Superstar einen Schlag auf das Knie erhalten hatte.

Nach einer Partie Pause kam Mbappé in den letzten drei Spielen des vergangenen Jahres aber wieder zum Einsatz. Und der Grund ist ein bizarrer: Wie «The Athletic» berichtet, haben die Ärzte der Madrilenen das falsche Knie untersucht. Statt des verletzten linken Beines soll demnach ein MRT des rechten Knies durchgeführt worden sein, an dem keine Verletzung festgestellt werden konnte.

Der Fehler fiel demnach erst bei der Rückkehr des Franzosen in den Trainingsbetrieb nach der Weihnachtspause auf. Dort soll sich Mbappé das linke Knie gehalten haben, woraufhin eine erneute Untersuchung stattgefunden haben soll – diesmal am richtigen Bein. Einen Tag später veröffentlichten die Königlichen einen Befund, in welchem von einem Teilriss des hinteren Kreuzbandes die Rede war.

«Mangelhafte Arbeit in Madrid»

Nachdem Mbappé zu Beginn dieses Jahres aufgrund der Verletzung zwei Partien nicht gespielt hatte, feierte er im Supercup gegen Barcelona sein Comeback. Etwas mehr als einen Monat später wurde er aber erneut zu einer Pause gezwungen. Diesmal liess sich der Franzose vom französischen Kniespezialisten Bertrand Sonnery-Cottet beraten, der laut dem Bericht von «The Athletic» davon sprach, dass «die in Madrid geleistete Arbeit mangelhaft gewesen sei».

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Nach neuen fünf Spielen ohne Einsatz kehrte Mbappé vergangene Woche beim 2:1-Sieg gegen Manchester City in der Champions League auf den Platz zurück. «Ich bin zu 100 Prozent fit. Ich hatte in Paris die Gelegenheit, eine fundierte Diagnose zu erhalten. Und gemeinsam konnten wir einen Plan ausarbeiten, um bei Real Madrid und auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft wieder mein bestes Niveau zu erreichen», so der Franzose im Rahmen der Länderspielpause.

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SP
TD
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2
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29
37
69
3
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29
20
58
4
Atletico Madrid
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29
21
57
5
Real Betis Balompie
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29
7
44
6
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29
6
41
7
Real Sociedad
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29
-1
38
8
Getafe CF
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29
-6
38
9
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-9
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-1
37
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-8
37
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35
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34
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32
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31
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-8
29
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