PSG beantragt eine Verlegung des Spitzenspiels gegen Titelkonkurrent Lens und sorgt damit für Zoff im Meisterrennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft PSG beantragt Spielverlegung gegen Lens

Lens stellt sich quer: Trainer Sage betont Wichtigkeit von Chancengleichheit

PSG führt Ligue 1 mit nur einem Punkt Vorsprung vor Lens an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Im April stehen für Paris Saint-Germain binnen einer Woche drei wegweisende Partien an. Das Gipfeltreffen der Ligue 1 gegen den RC Lens (11. April, 17 Uhr) ist dabei genau zwischen den beiden Viertelfinal-Begegnungen der Königsklasse gegen Liverpool eingebettet. Die Situation in der Meisterschaft ist hoch spannend: PSG führt die Tabelle mit nur einem Punkt Vorsprung vor Lens an, hat jedoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Da das Spitzenspiel im Norden Frankreichs für die Pariser zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt, bemüht sich der Verein laut der Nachrichtenagentur AFP um eine Verlegung des potenziell entscheidenden Duells um den Titel. Ein entsprechender Antrag wurde bereits offiziell bei der Liga eingereicht – ein Vorhaben, das beim Titelkonkurrenten aus Lens auf massiven Widerstand stösst und für ordentlich Zündstoff im Meisterrennen sorgt.

Lens leistet Widerstand

Wie Sky berichtet, stellt sich Lens gegen den Antrag des amtierenden Champions-League-Siegers quer: Man habe PSG bereits bei den ersten Anfragen wissen lassen, dass eine Spielverlegung nicht erwünscht sei. Die Nordfranzosen begründen ihre Haltung: «Der Racing Club de Lens fühlt sich weiterhin der Chancengleichheit, der Klarheit der Regeln und dem Respekt gegenüber allen Akteuren verpflichtet.»

Lens-Trainer Pierre Sage (46) bezog bereits nach dem 5:1-Sieg gegen Angers am Freitagabend Stellung: «Wir sind damit nicht einverstanden.» Er verstehe zwar, dass es hilft, wenn man sich ausruhen könne. PSG sei aber gleichzeitig ein leistungsstarker Klub, der in vielen Wettbewerben vertreten sei und mit derartigen Belastungen umzugehen wisse.

Wäre nicht das erste Mal

Für Paris wäre es nicht die erste Spielverlegung in der laufenden Saison. Erst kürzlich kam das Starensemble in den Genuss einer Ruhepause, als das Ligaspiel gegen Nantes – ursprünglich zwischen den Champions-League-Achtelfinals gegen Chelsea angesetzt – verschoben wurde. PSG erhielt an jenem Wochenende somit eigens zu diesem Zweck spielfrei. Ohnehin sind Terminverschiebungen zugunsten des Europapokals in Frankreich keine Seltenheit.

Spielverlegungen auch in der Schweiz

Auch in der Schweiz hat sich die Verlegung von Ligaspielen zugunsten der Europapokal-Teilnehmer als festes Mittel etabliert, um den Klubs die nötige Regeneration zu ermöglichen.

Im Gegensatz zu Frankreich konzentriert sich die Schweiz aber bisher primär auf die Qualifikationsphase – nicht auf den eigentlichen Wettbewerb. Konkret bedeutet dies, dass Ligapartien, die zwischen den Playoff-Spielen der Uefa-Wettbewerbe liegen, verschoben werden können – mit dem damit verbundenen Ziel, die internationale Konkurrenzfähigkeit der Liga zu stärken.

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