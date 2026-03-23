Griezmann hat einen neuen Klub gefunden

Antoine Griezmann wird im Sommer Atlético Madrid verlassen und zu Orlando City in die MLS wechseln. Keiner hat so viele Tore im Trikot der Rojiblancos geschossen wie der Franzose.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Antoine Griezmann verlässt Atlético Madrid nach dem Saisonende

Franzose wechselt in die MLS zu Orlando City

Griezmann hat seit 2014 211 Tore für Atlético geschossen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Am Tag nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Stadtrivale Real wird klar: Atlético Madrid verliert seinen Rekordtorschützen. Antoine Griezmann, seit Samstag 35-jährig, wird die Rojiblancos nach dieser Saison verlassen und zu Orlando City wechseln.

Wie diverse Medien, darunter die Nachrichtenagentur AFP, berichten, ist sich der Franzose mit dem MLS-Klub über einen Wechsel im Sommer einig. Gemäss «Marca» habe Atlético dem Stürmer die Freigabe erteilt, in dieser Woche in die USA zu reisen, um den Deal abzuschliessen. Griezmanns Vertrag bei den Madrilenen würde noch bis 2027 laufen.

Griezmann wechselte 2014 von Real Sociedad zu Atlético, hat seither in 488 Partien 211 Tore geschossen und liegt damit mit 52 Treffern Vorsprung auf Luis Aragonés (†75) unangefochten an der Spitze der ewigen Klub-Torschützenliste. 2019 wurde der Goalgetter für 120 Millionen Euro an den FC Barcelona verkauft, kehrte im Sommer 2021 für zwei Jahre auf Leihbasis wieder zu den Madrilenen zurück. Im Sommer 2023 erfolgte dann der fixe Wechsel zurück zu Atlético für 22 Millionen.

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