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Franzose verlässt Atlético
Griezmann hat einen neuen Klub gefunden

Antoine Griezmann wird im Sommer Atlético Madrid verlassen und zu Orlando City in die MLS wechseln. Keiner hat so viele Tore im Trikot der Rojiblancos geschossen wie der Franzose.
Publiziert: 09:24 Uhr
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Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Antoine Griezmann wird Atlético Madrid nach der laufenden Saison verlassen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Antoine Griezmann verlässt Atlético Madrid nach dem Saisonende
  • Franzose wechselt in die MLS zu Orlando City
  • Griezmann hat seit 2014 211 Tore für Atlético geschossen
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Cédric HeebRedaktor Sport

Am Tag nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Stadtrivale Real wird klar: Atlético Madrid verliert seinen Rekordtorschützen. Antoine Griezmann, seit Samstag 35-jährig, wird die Rojiblancos nach dieser Saison verlassen und zu Orlando City wechseln.

Wie diverse Medien, darunter die Nachrichtenagentur AFP, berichten, ist sich der Franzose mit dem MLS-Klub über einen Wechsel im Sommer einig. Gemäss «Marca» habe Atlético dem Stürmer die Freigabe erteilt, in dieser Woche in die USA zu reisen, um den Deal abzuschliessen. Griezmanns Vertrag bei den Madrilenen würde noch bis 2027 laufen.

Griezmann wechselte 2014 von Real Sociedad zu Atlético, hat seither in 488 Partien 211 Tore geschossen und liegt damit mit 52 Treffern Vorsprung auf Luis Aragonés (†75) unangefochten an der Spitze der ewigen Klub-Torschützenliste. 2019 wurde der Goalgetter für 120 Millionen Euro an den FC Barcelona verkauft, kehrte im Sommer 2021 für zwei Jahre auf Leihbasis wieder zu den Madrilenen zurück. Im Sommer 2023 erfolgte dann der fixe Wechsel zurück zu Atlético für 22 Millionen.

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