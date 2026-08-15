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«Versucht etwas unschweizerisch zu sein»
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«Hört jetzt genau zu»:Hier lobt Mourinho die Schweiz in höchsten Tönen

«The Special One» ist zurück
Wie Mourinho Real wieder gross machen will

Der La-Liga-Start am Wochenende ist untrennbar mit der Rückkehr von José Mourinho (63) ins Bernabeu verbunden. Wie er Real Madrid zum Erfolg führen will. Und wie die WM-Kampagne von Ochsner Sport zustande kam.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Führt José Mourinho Real Madrid zurück in die Erfolgsspur?
Foto: IMAGO/Branislav Racko

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • José Mourinho dreht WM-Werbespot für Ochsner Sport und zeigt sich nahbar
  • Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück, führt strenge Regeln ein
  • 26 Titel in Karriere, neue Netflix-Doku zeigt seinen Erfolgsdrang
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Stefan KreisReporter Fussball

In der Öffentlichkeit tut José Mourinho (63) so, als sei er hart wie Granit. Beim Dreh des WM-Werbespots für Ochsner Sport aber zeigte sich der Star-Trainer von seiner nahbaren Seite, wie Marketingchef Marco Greco verrät: «Ein Crew-Mitglied hatte sein Kind dabei und Mourinho war megaherzig im Umgang. Er hat den Kleinen unter anderem gefragt, auf welcher Position er ihn aufstellen solle. Als die Antwort ‹im Sturm› kam, entgegnete er: Wenn dir ein Trainer diese Frage stellt, sag: ‹Egal wo, Hauptsache auf dem Platz.›» 

Dass der Werbespot mit José Mourinho zustande kam, bezeichnet Greco als Glücksfall. Der Portugiese sei von Beginn an der klare Wunschkandidat gewesen, man habe aber vorsorglich auch weitere Optionen geprüft, darunter Zlatan Ibrahimovic. Bei ihm bewegten sich die finanziellen Vorstellungen jedoch in einer deutlich höheren Grössenordnung. Der Superstar hätte zudem wohl noch zig Bedingungen gestellt. Mourinho hingegen hatte weder Extrawürste, noch Allüren: «Er wollte bloss einen Raum, wo er ungestört telefonieren konnte.»

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Dass in jenen Wochen gleich der grösste Verein der Welt, Real Madrid, anruft, hätten zu diesem Zeitpunkt aber wohl die wenigsten Experten für möglich gehalten. Weil «The Special One» viel von seinem Nimbus eingebüsst hat und seit zwei Jahren auf einen Titel wartet. Und weil er die Königlichen 2013 im Streit verliess und sich sowohl mit den Schlüsselspielern als auch mit den lokalen Medien überwarf. 

Freundschaft mit Real-Boss Perez

Mit Real-Boss Florentino Perez hingegen pflegt er seit Jahren eine enge Freundschaft. Auch deshalb kehrt der 63-Jährige ins Bernabeu zurück, um das zuletzt erfolglose Star-Ensemble zu disziplinieren. Entsprechend heftig hat Mourinho die Zügel angezogen. Unter anderem gibts ein neues Pünktlichkeits-Diktat, eine Ernährungskontrolle und einen Reha-Zwang.

Alles wird dem Erfolg untergeordnet, für Mourinho zählt bloss der Sieg. Das wird in einer neuen Doku, die in dieser Woche auf Netflix erschienen ist, noch einmal unterstrichen. Mehr noch, der Mann ist ein Besessener, süchtig nach Ruhm. Oder um es mit einem Zitat aus der Doku zu sagen: «Wenn du den Himmel einmal berührt hast, dann möchtest du dort für immer bleiben.» 26 Titel hat Mourinho in seiner grossen Karriere gewonnen, darunter zweimal die Champions League.

Partnerschaft mit DAZN: Alle Highlights der La Liga auf blick.ch

Mit Ruben Vargas (28, Sevilla) und Filip Ugrinic (27, Valencia) kicken zwar bloss noch zwei Schweizer in der «La Liga.» Trotzdem lohnt es sich, ins spanische Oberhaus zu zappen. Weil die Liga mit José Mourinho einen Provokateur bekommen hat, der Woche für Woche für Schlagzeilen sorgen wird. «Ich verkaufe, so simpel ist es», sagt «the special One» zu diesem Thema. Ob Mou Real Madrid nach zwei titellosen Jahren zurück in die Erfolgsspur führen wird? Auf DAZN gibts die Antworten. Und dank der Partnerschaft auf blick.ch alle Highlights der La Liga.

Mit Ruben Vargas (28, Sevilla) und Filip Ugrinic (27, Valencia) kicken zwar bloss noch zwei Schweizer in der «La Liga.» Trotzdem lohnt es sich, ins spanische Oberhaus zu zappen. Weil die Liga mit José Mourinho einen Provokateur bekommen hat, der Woche für Woche für Schlagzeilen sorgen wird. «Ich verkaufe, so simpel ist es», sagt «the special One» zu diesem Thema. Ob Mou Real Madrid nach zwei titellosen Jahren zurück in die Erfolgsspur führen wird? Auf DAZN gibts die Antworten. Und dank der Partnerschaft auf blick.ch alle Highlights der La Liga.

Aus diesem Grund habe man den Star-Trainer für den Werbespot ausgewählt, sagt Greco. «Die Kampagne greift das von Bescheidenheit und Diplomatie geprägte Schweizer Selbstverständnis auf und ermutigt zu mehr Selbstvertrauen und sportlichem Anspruch.» In Mourinhos Worten klingt das so: «Lasst die Diplomatie zu Hause, seid unberechenbar. Genialität grenzt an Wahnsinn, nicht an Höflichkeit.» Der Film endet mit: «Done playing nice.»

Es ist ein Slogan, der wohl gut zur kommenden La-Liga-Saison passen wird. Fertig lustig. Was zählt, ist der Sieg. Egal, wie dieser zustande kommt. 

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