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Noch während der WM
Real startet in die zweite Ära Mourinho

José Mourinho ist zurück in Madrid: Der neue Real-Trainer trifft sich am Freitag erstmals mit seinem Trainerstab, um die Vorbereitung für die kommende Saison aufzunehmen. Die Spieler folgen dann nach dem Wochenende – wenn auch nicht alle.
Publiziert: vor 59 Minuten
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José Mourinho ist zurück bei Real Madrid.
Foto: JOSE SENA GOULAO
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Am kommenden Montag ist bei Real Madrid offizieller Trainingsstart: Wie die Königlichen in einer Mitteilung schreiben, beginnen die Vorbereitungen dann mit den Medizinchecks. Einige Stars werden aber noch nicht dabei sein – Spieler wie Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni (beide Frankreich), Jude Bellingham (England), Thibaut Courtois (Belgien) oder Neuzugang Marc Cucurella (Spanien) sind noch an der WM in Nordamerika im Einsatz.

Seine Arbeit bereits aufgenommen hat aber der neue Trainer: José Mourinho hat sich am Freitag mit seinem Trainerstab auf dem Trainingsgelände «Ciudad Real Madrid» im Norden der spanischen Hauptstadt getroffen. Damit beginnt bei den Königlichen die zweite Ära Mourinho: Der Portugiese stand bereits zwischen 2010 und 2013 an der Seitenlinie von Real Madrid.

Einfluss auf den Real-Kader hat Mourinho schon einmal kräftig genommen: Der spanische Rekordmeister ist auf dem Transfermarkt bislang so aktiv gewesen wie kaum ein anderer Top-Klub. Mit Marc Cucurella (von Chelsea), Denzel Dumfries (von Inter Mailand) und Ibrahima Konaté (von Liverpool) sind gleich drei neue Verteidiger gekommen, dazu wurde Bernardo Silva ablösefrei von Manchester City übernommen. Real Madrid startet am Wochenende des 15. und 16. August mit einem Heimspiel gegen Real Sociedad in die neue LaLiga-Saison.

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