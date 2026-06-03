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Im Fall von Perez-Wiederwahl
Real steht vor der Verpflichtung von Abwehr-Duo

Mit Denzel Dumfries und Ibrahima Konaté steht Real Madrid vor der Verpflichtung von zwei neuen Spielern. Allerdings nur, wenn Florentino Perez als Präsident wiedergewählt wird.
Publiziert: 08:37 Uhr
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Denzel Dumfries steht vor einem Transfer zu Real Madrid.
Foto: Pius Koller

Real Madrid ist nach den Abgängen von David Alaba (33) und Dani Carvajal (34) auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr – und dabei offenbar fündig geworden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht Real Madrid vor der Verpflichtung von zwei neuen Verteidigern.

Einerseits soll mit Denzel Dumfries (30) ein neuer Rechtsverteidiger kommen. Der Holländer steht seit fünf Jahren bei Inter Mailand unter Vertrag und sammelte in 207 Partien für seine Position beeindruckende 55 Torbeteiligungen. Die Madrilenen werden demnach von seiner Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro gebrauch machen.

Für die Innenverteidigung soll Ibrahima Konaté (27) in die spanische Hauptstadt wechseln. Dessen auslaufender Vertrag bei Liverpool wurde nicht verlängert, weshalb der Franzose ablösefrei zu haben ist. Laut Romano gibt es zwischen Spieler und Verein bereits eine mündliche Einigung über einen Vier-Jahres-Vertrag.

Offiziell dürften die beiden Transfers demnach aber erst in einigen Tagen werden. Dies weil die Präsidentschaftswahl am Sonntag entscheidenden Einfluss auf die beiden möglichen Neuzugänge hat. Nur wenn Florentino Perez (79) als Real-Boss wiedergewählt wird, sollen Dumfries und Konaté nämlich auch wirklich zu den Königlichen wechseln.

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