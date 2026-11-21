LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
12
35
33
2
Real Madrid
13
22
33
3
Atletico Madrid
12
13
28
4
Real Betis Balompie
13
5
27
5
Real Sociedad
12
1
22
6
Sevilla FC
13
-2
19
7
Athletic Bilbao
12
3
16
8
Deportivo Alaves
13
0
16
9
Villarreal CF
12
2
15
10
RCD Espanyol Barcelona
13
0
15
11
RC Deportivo La Coruna
13
-1
15
12
Racing Santander
12
-13
14
13
RC Celta de Vigo
13
-1
13
14
Rayo Vallecano
12
-7
12
15
Getafe CF
12
-10
12
16
CA Osasuna
12
-11
12
17
Valencia CF
13
-11
12
18
Levante UD
12
-5
11
19
Elche CF
12
-6
10
20
FC Malaga
12
-14
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg