LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
11
34
30
2
Atletico Madrid
11
14
28
3
Real Madrid
11
18
27
4
Real Betis Balompie
11
3
23
5
Real Sociedad
11
0
19
6
Sevilla FC
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
10
4
15
8
RC Deportivo La Coruna
11
1
14
9
Deportivo Alaves
12
-2
13
10
Villarreal CF
11
0
12
11
RC Celta de Vigo
11
0
12
12
Rayo Vallecano
10
-5
12
13
Getafe CF
11
-8
12
14
RCD Espanyol Barcelona
11
-1
11
15
CA Osasuna
11
-11
11
16
Racing Santander
11
-14
11
17
Elche CF
11
-4
10
18
Levante UD
11
-5
10
19
Valencia CF
11
-9
9
20
FC Malaga
11
-13
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg