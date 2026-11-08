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Lockerer Real-Sieg in Valencia
Haargenauer Güler-Pass findet Mbappé – der machts ganz cool

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Valencia – Real Madrid (0:3).
Publiziert: vor 20 Minuten
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LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
11
34
30
2
Real Madrid
Real Madrid
12
21
30
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
11
14
28
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
11
3
23
5
Real Sociedad
Real Sociedad
11
0
19
6
Sevilla FC
Sevilla FC
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
4
16
8
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
12
1
15
9
Racing Santander
Racing Santander
12
-13
14
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
-2
13
11
Villarreal CF
Villarreal CF
11
0
12
12
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
11
0
12
13
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
-5
12
15
Getafe CF
Getafe CF
11
-8
12
16
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-11
12
17
Elche CF
Elche CF
11
-4
10
18
Levante UD
Levante UD
11
-5
10
19
Valencia CF
Valencia CF
12
-12
9
20
FC Malaga
FC Malaga
12
-14
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die internationalen Highlights im November
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