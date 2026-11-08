Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lazio Rom
10
16
28
2
AS Rom
11
21
27
3
Inter Mailand
10
13
25
4
Como 1907
10
10
23
5
AC Mailand
10
9
21
6
Frosinone Calcio
11
9
20
7
Juventus Turin
10
3
17
8
Bologna FC
11
2
17
9
Cagliari Calcio
11
-5
16
10
SSC Neapel
10
4
14
11
FC Turin
11
-2
14
12
Genua CFC
10
-4
13
13
Atalanta BC
10
-4
11
14
US Lecce
11
-10
10
15
AC Florenz
10
-8
8
16
Parma Calcio
11
-8
8
17
Sassuolo Calcio
11
-13
8
18
AC Monza
10
-7
7
19
FC Venedig
11
-13
6
20
Udinese Calcio
11
-13
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg