DE
FR
Abonnieren

Ausswärtssieg gegen Atletico Madrid
Barcas Fermin verteidigt die Tabellenspitze mit Doppelpack

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Atletico Madrid – FC Barcelona (1:2).
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
12
35
33
2
Real Madrid
Real Madrid
12
21
30
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
12
13
28
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
12
5
26
5
Real Sociedad
Real Sociedad
12
1
22
6
Sevilla FC
Sevilla FC
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
4
16
8
Villarreal CF
Villarreal CF
12
2
15
9
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
12
1
15
10
Racing Santander
Racing Santander
12
-13
14
11
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
12
0
13
12
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
-2
13
13
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-6
12
15
Getafe CF
Getafe CF
12
-10
12
16
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-11
12
17
Levante UD
Levante UD
12
-5
11
18
Elche CF
Elche CF
12
-6
10
19
Valencia CF
Valencia CF
12
-12
9
20
FC Malaga
FC Malaga
12
-14
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die internationalen Highlights im November
In diesem Artikel erwähnt
LL_RGB_h_color.png
LaLiga
21150523 entity_logo_barcelona
FC Barcelona
21150515 entity_logo_atletico_madrid
Atlético Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen