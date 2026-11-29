LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
14
40
39
2
Atletico Madrid
14
17
34
3
Real Madrid
14
21
33
4
Real Betis Balompie
14
4
27
5
Real Sociedad
13
0
22
6
Racing Santander
14
-10
20
7
Athletic Bilbao
13
4
19
8
Deportivo Alaves
14
1
19
9
Sevilla FC
13
-2
19
10
Villarreal CF
2:1
14
2
18
11
CA Osasuna
14
-10
16
12
RCD Espanyol Barcelona
13
0
15
13
RC Deportivo La Coruna
14
-5
15
14
Rayo Vallecano
13
-6
15
15
RC Celta de Vigo
1:2
14
-2
13
16
Valencia CF
14
-11
13
17
Levante UD
14
-7
12
18
Getafe CF
13
-13
12
19
Elche CF
14
-7
11
20
FC Malaga
14
-16
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg