Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski: Eine heisse Spur führt auf die Insel zu Chelseas Joao Pedro. Ein Schnäppchen dürfte der brasilianische Angreifer für die Katalanen jedoch nicht werden.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass die Verpflichtung von Anthony Gordon (25, Newcastle United) als erster Sommer-Transfer Barcelonas nur noch eine Frage der Zeit ist, kursieren nun bereits die nächsten Gerüchte, dass man die Offensive mit einem weiteren Spieler aus der Premier League verstärken könnte. Auf der Suche nach einem Ersatz für Stürmer-Star Robert Lewandowski (37), der die Katalanen definitiv verlassen wird, soll die Blaugrana ein Auge auf Joao Pedro (24) vom FC Chelsea geworfen haben.

Zum Schnäppchenpreis dürfte der Angreifer jedoch kaum zu haben sein – wechselte er doch erst im vergangenen Sommer für über 60 Millionen Euro an die Stamford Bridge, wo er zudem einer der wenigen Lichtblicke in einer völlig verkorksten Saison war. In 35 Ligaspielen steuerte er 23 Skorerpunkte bei – und führt mit seinen 15 Toren sowie den acht Vorlagen beide vereinsinternen Statistiken an.

Gespräche bereits stattgefunden

Andere Namen – wie Bayern-Knipser Harry Kane (32) oder Julian Alvarez (26) vom Ligakonkurrenten Atletico Madrid – gelten als unerschwinglich. Daher scheint der spanische Meister bei Joao Pedro derzeit die besten Karten zu haben. Laut «Mundo Deportivo» reiste Barcelonas Sportdirektor Deco (48) zuletzt gemeinsam mit Spielerbetreuer Bojan Krkic (35) und Chefscout Joao Amaral (38) nach London, um einen Transfer des Brasilianers voranzutreiben – so sollen schon konkrete Gespräche stattgefunden haben. Wie die «Bild» berichtet, soll Deco den Stürmer bereits im Rahmen des FA-Cup-Finals der Blues gegen Manchester City beobachtet und sich mit dessen Berater ausgetauscht haben.

Barça möchte einen neuen Top-Stürmer – das ist klar. Während bei Kane keinerlei Chance besteht und sich ein Transfer von Wunschspieler Alvarez aufgrund des potenziellen Preises sowie der direkten Konkurrenz zu Atlético als äusserst schwierig erweist, könnte Joao Pedro die realistischste Option sein – sofern man bereit ist, genug Geld in die Hand zu nehmen. Es bleibt abzuwarten, wer letztlich Lewandowskis Nachfolger wird.

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