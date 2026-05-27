Anthony Gordon steht kurz vor der Unterschrift bei Barcelona. Die Bayern, die den Engländer ebenfalls auf dem Zettel hatten, gehen leer aus.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Barcelona sichert sich die Dienste von Anthony Gordon (25). Wie die Transferexperten Fabrizio Romano und David Ornstein, vom renommierten Sportportal «The Athletic», berichten, wechselt der Newcastle-Flügel zur neuen Saison zum spanischen Meister.

Laut Ornstein überweisen die Katalanen gut 72 Millionen Franken nach England, mit Boni könnte die Ablöse auf rund 80 Millionen steigen. Coach Hansi Flick (61) soll ihn als Ersatz für Marcus Rashford (28) sehen, der in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis bei Barça gespielt hat. Der Klub soll eine Kaufoption über gut 27 Millionen Franken besitzen, um den Engländer definitiv von Manchester United zu übernehmen. Ob sie diese ziehen werden, wird durch den Gordon-Wechsel äusserst fraglich.

Barcelona soll trotz höherer Ablösesumme für Gordon eine ähnliche finanzielle Belastung für beide Spieler erwarten, da Rashford ein höheres Gehalt fordert als sein Kollege aus der Nationalmannschaft. Zudem ist man wohl bereit, wegen des jüngeren Alters einen längeren Vertrag anzubieten und die Transfersumme über einen längeren Zeitraum zu amortisieren.

In den vergangenen Wochen wurden auch Chelsea und der FC Bayern mit Gordon in Verbindung gebracht. Diese müssen sich auf dem Markt nun anderweitig umsehen.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen