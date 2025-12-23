Ex-Nationalspieler Brasiliens warnt Real-Star Vinicius

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Sandro hat sich zur Causa Vinicius geäussert und richtet einen klaren Appell an den Superstar. Sein Rat: Er soll bei Real bleiben.

Darum gehts Vinicius Jr. sorgt bei Real Madrid immer wieder für Aufruhr

Ex-Profi rät dem Brasilianer, sich zu beruhigen und beim Klub zu bleiben

Neymar-Abgang bei Barça sei «einer der grössten Fehler im Fussball» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Schlagzeilen rund um Vinicius Jr. (25) reissen nicht ab. Mal flippt er aus, mal reagiert er stinkig auf Auswechslungen. Dann heisst es, er verlasse Real Madrid, dann wieder nicht. Und: Der Brasilianer soll mit Trainer Xabi Alonso (44) nicht so richtig klarkommen.

Die letzte Episode: Der Superdribbler wurde von den Fans der Königlichen ausgepfiffen, als er am Samstag gegen Sevilla in der Schlussphase ausgewechselt wurde. Als Reaktion darauf änderte der 25-Jährige sein Instagram-Profilbild und zeigt sich nicht mehr im Real-Shirt, sondern in jenem von Brasilien.

Liegt also tatsächlich ein Wechsel in der Luft? «Nein, ich denke, er und Alonso können beide bleiben und gemeinsam eine gute Serie hinlegen. Vinicius muss sich einfach auf Real konzentrieren», sagt nun der frühere Tottenham-Profi (106 Spiele) und 17-fache brasilianische Nationalspieler Sandro (36). Sein Rat: «Er sollte nicht das tun, was Neymar in Barcelona getan hat und den Verein verlassen. Bitte tu das nicht!»

Dass Neymar 2017 Barça verlassen hat und zu Paris Saint-Germain gewechselt ist, ist für Sandro «einer der grössten Fehler im gesamten Fussball». Er sei sich sicher, dass auch Vinicius' Karriere unter einem Wechsel leiden würde. «In Brasilien sagen wir, man muss versuchen, ruhig zu bleiben. Beruhige dich», so der frühere Mittelfeldspieler gegenüber Boyle Sports. Vinicius solle «erstmal durchatmen» und sich genau überlegen, ob er wirklich gehen möchte.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen