Barcelona baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze dank eines Sieges über Villarreal wieder aus. Im Mittelpunkt steht dabei der Platzverweis von Renato Veiga. Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez siegt derweil mit Betis deutlich gegen Getafe.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Villarreal – Barcelona 0:2

Barcelona entscheidet das Spitzenduell auswärts bei Villarreal für sich. Die Katalanen gewinnen 2:0 und halten damit auch Verfolger Real Madrid wieder auf vier Punkte auf Distanz. Den Weg auf Sieg stellt Barcelona dabei schon nach 12 Minuten. Comensana holt Raphinha im eigenen Strafraum von den Beinen. Der Brasilianer verwandelt den fälligen Elfmeter sicher. Nur zwei Minuten später hat Raphinha die Chance, die Führung zu erhöhen, trifft aber von ausserhalb des Strafraums nur die Latte. Kurz danach erzielt Villarreal den vermeintlichen Ausgleich. Koundé hat den Ball unglücklich ins eigene Tor abgelenkt, der Treffer zählt aber aufgrund einer zuvor geahndeten Abseitsstellung aber nicht.

In der 39. Minute steht schliesslich ein ehemaliger Basel-Spieler im Fokus. Renato Veiga grätscht auf Höhe der Mittellinie Yamal von hinten mit gestrecktem Bein voll um und sieht für sein übles Foul die direkte Rote Karte. In Überzahl hat Barcelona danach leichtes Spiel.

Hatte Villarreal zuvor noch gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, nimmt nun Barça das Geschehen nämlich in die Hand. Mehrere Abschlüsse der Gäste werden von Villarreal im Strafraum noch geblockt. Yamal macht nach rund einer Stunde schliesslich alles klar und sichert Barcelona den achten Liga-Sieg in Serie.

Betis – Getafe 4:0

Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez beendet das Jahr mit Betis äusserst erfolgreich. Gegen Getafe feiern die Andalusier gleich einen 4:0-Erfolg. Ruibal legt den Grundstein für den Sieg nach einer Viertelstunde, als er eine Antony-Flanke per Kopf zur Führung verwandelt. Und Betis dominiert die Partie anschliessend weiter. Nach der Pause doppelt der Flügelspieler nach. Antony trifft nur den Pfosten, Ruibal steht goldrichtig und netzt den Abpraller zum 2:0 ein (49.).

Nur drei Minuten später liegt der Ball bereits wieder im Netz von Getafe. Cucho erobert sich im Mittelfeld den Ball und lanciert Fornals. Der Mittelfeldspieler braucht anschliessend nur noch einzuschieben. Getafe kommt erst nach 56 Minuten erstmals vor das gegnerische Tor und erzielt mit seiner ersten Chance auch gleich das Tor. Die Freude über den Anschlusstreffer durch Mayoral währt jedoch nur kurz, denn dieser wird wegen Offside aberkannt. Im Gegenzug ist es Betis, das dank Cucho den vierten Treffer des Abends erzielt.

In den Schlussminuten überschlagen sich die Ereignisse noch einmal. Zunächst wird das 5:0 durch Fornals wegen Abseits nach VAR-Überprüfung nicht gegeben. Auf der Gegenseite erhält Getafe nach einem Foul von Djené einen Elfmeter zugesprochen. Am Spielstand ändert sich aber nichts mehr, den Mayoral vergibt vom Punkt und avanciert so auf Seiten Getafes etwas zum Pechvogel des Sonntags.

Girona – Atlético Madrid 0:3

Atlético Madrid feiert auswärts bei Girona einen klaren 3:0-Sieg. Die Madrilenen profitieren von Villarreals Niederlage und schieben sich auf deren Kosten auf den dritten Tabellenrang vor. Atlético legt gegen den Abstiegskandidaten los wie die Feuerwehr und kommt bereits in der Startphase mehrmals gefährlich vor das gegnerische Tor. Girona kann die Abschlüsse zunächst noch abwehren, die Madrilenen profitieren jedoch nach 13 Minuten von einem Abpraller, den Captain Koke von der Strafraumgrenze eiskalt volley zur Führung einnetzt.

Dass Girona wenig später nicht den Ausgleich erzielt haben die Katalanen ihrem Torhüter zu verdanken. Oblak pariert einen Schuss von Witsel aus kurzer Distanz mit einer Glanzparade. Weil sich Gonzalez bei einem Angriff verletzt hatte, bringt Atlético-Trainer Simeone Callagher ins Spiel. Und dieser erhöht nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung die Führung.

Mit Griezmann wechselt der Argentinier auch den Torschützen zum 3:0 ein. Griezmann setzt in der Nachspielzeit nach einem Doppelpass mit Raspadori den Schlusspunkt ins rechte Eck.

Elche – Rayo Vallecano 4:0

Aufsteiger Elche ist dank eines deutlichen 4:0-Erfolgs gegen Rayo Vallecano plötzlich näher an den Europa-Plätzen als an den Abstiegsplätzen. Gegen den 15. der Tabelle trifft Fort bereits nach sechs Minuten. Beim Torjubel kommt es dabei zu einer kuriosen Verletzung: Mendy kollidiert mit dem Torschützen und kugelt sich die Schulter aus.

In der zweiten Hälfte fallen schliesslich noch die drei weiteren Tore. Rodriguez (67.), Valera (70.) und Neto (90.+1) sind für Elche erfolgreich, das sich nun auf den neunten Platz vorschiebt.