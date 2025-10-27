Ein schimpfender Real-Star, Sticheleien gegen Yamal und Rudelbildungen: Der Sieg von Real Madrid im Clásico gegen Barcelona erhitzt die Gemüter. Betont gelassen gibt sich nach Spielende dagegen der Real-Coach.

1/7 Jude Bellingham bejubelt seinen Siegtreffer zum 2:1 gegen den FC Barcelona. Im Nachgang der Partie stichelt er gegen Barça-Youngster Lamine Yamal. Foto: Real Madrid via Getty Images

Darum gehts Jude Bellingham schiesst Real Madrid zum Sieg im El Clásico

Spieler geraten nach dem Spiel aneinander, Sicherheitskräfte greifen ein

Vinicius enerviert sich über Auswechslung, Ex-Star Khedira kritisiert Verhalten

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das letzte Wort hat Jude Bellingham (22) – auf und neben dem Platz: Zuerst schiesst er Real Madrid am Sonntag mit seinem 2:1 zum Sieg im «El Clásico» gegen den FC Barcelona. Dann legt er auf Instagram nach: Ein Jubelbild unterlegt er mit dem Text «Reden ist einfach. Für immer ‹Hala Madrid›!». Es ist ein klarer Seitenhieb gegen Barça-Stürmer Lamine Yamal (18). Dieser hat im Vorfeld der Partie behauptet, Spiele im Bernabeu seien für Barcelona nicht schwierig: «Was war das Resultat, als ich das letzte Mal dort gespielt habe? 0:4.»

Auch dessen Aussage, Real würde immer «stehlen und sich beschweren» kam bei den Königlichen gar nicht gut an. Wie angekündigt stellt Real-Captain Dani Carvajal (33) seinen spanischen Nationalmannschaftskollegen deshalb noch auf dem Platz zur Rede. «Du redest zu viel», soll er Yamal nach dem Schlusspfiff wild gestikulierend an den Kopf geworfen haben. In der Folge geraten die Teams auf dem Weg in die Kabinen aneinander. Um die Gemüter zu beruhigen, schalten sich sogar einige im Bernabeu anwesende Sicherheitskräfte ein.

Es regnet Verwarnungen

Es ist nicht die erste Rudelbildung in dieser hitzigen Schlussphase: Bereits nach einem rüden Einsteigen von Barcelonas Pedri (22), welcher in der 100. Minute mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, kommt es am Spielfeldrand zu tumultartigen Szenen. In der Folge regnet es Verwarnungen, Real-Ersatzkeeper Andrij Lunin (26) sieht sogar Rot.

Diese Zankereien stören Ex-Real-Star Sami Khedira (38), welcher das Spiel als Experte des Streamingdienstes Dazn mitverfolgte. «Es sind Emotionen. Aber liebe Leute, wir müssen uns eines bewusst sein. Diese Bilder gehen um die Welt», so der 77-fache deutsche Internationale. Er nimmt die Spieler in die Pflicht: «Das sind teilweise grossartige Persönlichkeiten, aber sie müssen sich ihrer Vorbildfunktion für die Kinder noch mehr bewusst werden.»

Schimpfender Vinicius

Kritik übt Khedira auch am Verhalten von Real-Stürmer Vinicius (25) nach dessen Auswechslung in der 72. Minute: «Du kannst sauer auf den Coach sein, aber nicht in diesem Ausmass und in dieser Körpersprache.» Was ist geschehen? Vinicius enerviert sich lautstark über den Entscheid von Trainer Xabi Alonso (43) und verschwindet direkt in den Katakomben. Wie in den Aufnahmen von Dazn zu hören ist, begleitet der Brasilianer seinen Abgang mit den Worten «ich verlasse das Team! Es ist besser, wenn ich gehe». Auch äussert er sich beleidigend gegenüber seinem Coach.

Dies scheint Alonso nicht gross zu stören. «Wir werden über diese Dinge reden, aber wir wollen das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Vini hat heute viel beigetragen», so der Real-Coach nach der Partie. Die gute Stimmung nach dem Sieg über den Dauerrivalen will man sich bei den Königlichen also auf keinen Fall vermiesen lassen.