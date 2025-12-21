Der Ex-YB-Star ist in LaLiga angekommen – auch dank einem Sprachkurs. Nach seinen Einsätzen in der Startelf wird er auch von den Medien explizit gelobt.

Darum gehts Valencia kämpft gegen Abstieg, zwei Schweizer Spieler im Team

Filip Ugrinic erhält Sonderlob von der spanischen Sportzeitung «Marca»

Das waren noch Zeiten, als Valencia eine europäische Grossmacht war! Zweimal hintereinander standen die Spanier von der Mittelmeerküste im Champions-League-Final, 2000 und 2001. Ebenso oft wurden sie in dieser Epoche spanischer Meister. Schöne Erinnerungen, die verblassen.

Denn die Realität des Jahres 2025 ist eine andere. Sie heisst: Abstiegskampf! Mittendrin zwei Schweizer. Das Paradox: Der Klub mit einem der geilsten, weil steilsten und lautesten Stadien der Welt, dem ikonischen Mestalla, versinkt immer tiefer im Sumpf. Und den Eidgenossen geht es immer besser. Zum einen ist da Eray Cömert (27), der fehlte gegen Mallorca verletzt mit einer Bauchmuskelverletzung, kam aber in den sieben Spielen zuvor immerhin dreimal zu einem Kurzeinsatz. In den ersten acht Matches war er null Minuten auf dem Feld gestanden.

Abstruse Vorwürfe aus Spanien

Der andere ist Filip Ugrinic (26). Der Luzerner kam in den ersten sechs Spielen immerhin zu vier Teileinsätzen, bevor ihn eine Entzündung im Knie ausser Gefecht setzte. Und plötzlich Vorwürfe aus Spanien erhoben wurden, YB habe eine Knieverletzung von Ugrinic verschwiegen. Nun, das war eine wilde Geschichte. Sie waren von einem Journalisten im Rahmen eines Podcasts erhoben worden. Weil Ugrinic bei YB solch eine Entzündung schon mal gehabt hatte. Dabei war er in Valencia medizinisch gecheckt worden, wie das üblich ist. YB behielt sich sogar rechtliche Schritte vor. Abstrus, das Ganze!

Was viel wichtiger ist: Mittlerweile performt Ugrinic. Er kam in den letzten vier Spielen der Fledermäuse zum Einsatz. Zuerst zweimal als Joker – wobei er beim 1:1 gegen Sevilla seinen zweiten Assist der Saison leistete –, und in den beiden letzten Matches stand er erstmals für Valencia in der Startelf. Beim 1:2 im Metropolitano gegen Atlético Madrid. Und gestern beim 1:1 gegen Mallorca.

Sonderlob von der Sportzeitung «Marca»

Und da gabs von der renommiertesten spanischen Sportzeitung «Marca» Sonderlob. Ugrinic war einer der wenigen Spieler mit zwei Sternen in diesem Spiel, war also bei den besseren Akteuren. Zum anderen hiess es im Spielbericht, Ugrinic sei agil gewesen und immer wieder durchgebrochen.

Man kann konstatieren: Der Ex-YB- und FCL-Spieler ist in Spanien endgültig angekommen. Und das geht nicht einfach nur über harte Arbeit und sehr hartes Training, wie das dann oft profan begründet wird. Ugrinic büffelt fleissig und diszipliniert Spanisch. So kann er sich mittlerweile auch mit den spanischen Jungs verständigen und ist für die Integration nicht mehr vollständig auf Cömert angewiesen. Was zur Folge hat, dass er auch mal mit den Spaniern essen geht. Das ist auch profan, aber sich ein bisschen einheimischer zu fühlen, kann eine grosse Wirkung haben.