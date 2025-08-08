Nati-Spieler Filip Ugrinic wechselt von YB nach Spanien. Das geben die Berner in einer Mitteilung bekannt. Bei Valencia hat er einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

1/5 Filip Ugrinic verlässt YB nach drei Jahren Richtung Spanien. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der Transfer ist perfekt: Nati-Spieler Filip Ugrinic (26) verlässt YB nach drei Jahren und wechselt zu Valencia. Wie die Berner am Freitagabend vermelden ist der Deal durch. Ugrinic hat für vier Jahre bis 2029 unterschrieben. Der sechsfache spanische Meister überweist eine Ablösesumme von rund drei Millionen Franken nach Bern.

Die Zeichen auf einen Wechsel nach Spanien hatten sich in den letzten Tagen bereits verdeutlicht. Ugrinic fehlte bereits am Mittwoch bei der 1:4-Niederlage in Basel im Kader der Berner. Am Donnerstag berichtete die spanische Zeitung «Marca» über eine Einigung zwischen den beiden Klubs. Am Freitag landete Ugrinic für den Medizintest am Flughafen von Valencia, wo er von spanischen Journalisten empfangen wurde. Dabei verriet der 26-Jährige bereits, dass er «glücklich und stolz sei, Teil dieses Vereins zu werden.»

«Es war eine einfache Entscheidung»

Neben Valencia bemühte sich auch Bologna aus der Serie A um Ugrinic. Statt zu seinem Nati-Kollegen Remo Freuler (33) geht es für den Luzerner nun nach Spanien. «Es ist eine tolle Stadt, ein grosser Klub mit einer grossartigen Geschichte. Alles hat gepasst – daher war es eine einfache Entscheidung», sagte Ugrinic noch am Freitagnachmittag bei der Ankunft am Flughafen gegenüber Journalisten.

Nun ist der Abgang von Ugrinic bei YB offiziell. Der dreifache Nati-Spieler kam seit seinem Wechsel aus Luzern im Sommer 2022 bei den Bernern zu insgesamt 122 Einsätzen und feierte mit YB zweimal den Meistertitel (2023 und 2024) sowie einen Cupsieg (2023).