So viel kassiert YB
Ugrinic-Wechsel nach Spanien kurz vor Abschluss

Die Young Boys geben Filip Ugrinic zu Valencia ab. Der Spieler wird einen Vierjahresvertrag unterschreiben.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Anhören
Filip Ugrinics Zeit bei YB endet. Der Ex-Luzerner wechselt zu Valencia.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

YB-Mittelfeldmann Filip Ugrinic (26) steht, wie von Blick angekündigt, vor einem Transfer zu Valencia. Wie «Marca» am Donnerstag berichtet, haben sich die Vereine auf gut drei Millionen Euro (2,8 Millionen Franken) Ablöse plus zwei Millionen Euro (1,8 Millionen Franken) Boni geeinigt. Die YB-Streichliste wird damit um einen Namen kürzer.

Weiter berichtet die renommierte Zeitung, dass der Innerschweizer am Donnerstag nach Spanien gereist ist, um am Freitag den Medizincheck beim Zwölften der abgelaufenen LaLiga-Saison zu absolvieren und einen Vierjahresvertrag zu unterschreiben. 

Ugrinic wechselte im Sommer 2022 vom FC Luzern in die Bundesstadt und feierte mit den Young Boys zwei Meistertitel (2023 und 2024) und einen Cupsieg (2023). Er kam zu 122 Einsätzen (15 Tore und 20 Assists) für Gelb-Schwarz – 13 davon in der Champions League. 

