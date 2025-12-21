FC Barcelona meldet schwere Verletzung von Andreas Christensen. Der dänische Nationalspieler erlitt im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie und fällt voraussichtlich mehrere Monate aus. Eine Operation ist nicht geplant.

Darum gehts FC Barcelona: Andreas Christensen erleidet schwere Knieverletzung im Training

Konservative Behandlung geplant, mehrmonatige Pause für den dänischen Nationalspieler erwartet

Christensen bestritt in der Saison 2025/26 17 Spiele und erzielte ein Tor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Wie der FC Barcelona bekannt gibt, hat sich Verteidiger Andreas Christensen eine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Der dänische Nationalspieler erleidet im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie.

Die Verletzung ereignet sich, als Christensen sein Knie unglücklich verdreht. Der spanische Meister teilt mit, dass der Innenverteidiger konservativ behandelt wird und keine Operation geplant ist. Obwohl keine offizielle Ausfallzeit genannt wurde, ist aufgrund der Schwere der Verletzung mit einer mehrmonatigen Pause zu rechnen.

Dieser Rückschlag trifft Christensen in einer Phase, in der er sich nach einer verletzungsgeplagten Vorsaison gerade wieder ins Team zurückgekämpft hat. In der laufenden Saison 2025/26 kam er in 17 Spielen zum Einsatz und erzielte kürzlich sein erstes Saisontor beim 2:0-Sieg gegen CD Guadalajara in der Copa del Rey.

Schon zahlreiche Verletzte bei Barça

Für Trainer Hansi Flick bedeutet Christensens Ausfall eine weitere Schwächung der Defensive, da mit Ronald Araujo bereits ein weiterer Innenverteidiger fehlt. Araujo wird voraussichtlich Anfang Januar zurückkehren. Der FC Barcelona steht nun vor der Herausforderung, diese Lücke in der Abwehr zu schliessen. Neben Christensen und Araujo fehlen dem Team derzeit auch Pedri, Gavi und Dani Olmo verletzungsbedingt.

Die Verletzung Christensens könnte auch Auswirkungen auf seine Zukunft beim FC Barcelona haben, da sein Vertrag ausläuft. Wie sich die Situation entwickelt, bleibt abzuwarten.

Der FC Barcelona reichtet aufmunternde Worte an Christensen: «Wir sind bei dir, Andreas». Diese Unterstützung wird der Däne in den kommenden Monaten sicherlich benötigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos