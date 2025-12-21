DE
Schock für Katalanen
Barça-Star erleidet schwere Knieverletzung im Training

FC Barcelona meldet schwere Verletzung von Andreas Christensen. Der dänische Nationalspieler erlitt im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie und fällt voraussichtlich mehrere Monate aus. Eine Operation ist nicht geplant.
Publiziert: vor 10 Minuten
Andreas Christensen wird dem FC Barcelona monatelang fehlen.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

  • FC Barcelona: Andreas Christensen erleidet schwere Knieverletzung im Training
  • Konservative Behandlung geplant, mehrmonatige Pause für den dänischen Nationalspieler erwartet
  • Christensen bestritt in der Saison 2025/26 17 Spiele und erzielte ein Tor
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
bliki.jpg
Stefan Meier und BliKI

Wie der FC Barcelona bekannt gibt, hat sich Verteidiger Andreas Christensen eine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Der dänische Nationalspieler erleidet im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie.

Die Verletzung ereignet sich, als Christensen sein Knie unglücklich verdreht. Der spanische Meister teilt mit, dass der Innenverteidiger konservativ behandelt wird und keine Operation geplant ist. Obwohl keine offizielle Ausfallzeit genannt wurde, ist aufgrund der Schwere der Verletzung mit einer mehrmonatigen Pause zu rechnen.

Dieser Rückschlag trifft Christensen in einer Phase, in der er sich nach einer verletzungsgeplagten Vorsaison gerade wieder ins Team zurückgekämpft hat. In der laufenden Saison 2025/26 kam er in 17 Spielen zum Einsatz und erzielte kürzlich sein erstes Saisontor beim 2:0-Sieg gegen CD Guadalajara in der Copa del Rey.

Schon zahlreiche Verletzte bei Barça

Für Trainer Hansi Flick bedeutet Christensens Ausfall eine weitere Schwächung der Defensive, da mit Ronald Araujo bereits ein weiterer Innenverteidiger fehlt. Araujo wird voraussichtlich Anfang Januar zurückkehren. Der FC Barcelona steht nun vor der Herausforderung, diese Lücke in der Abwehr zu schliessen. Neben Christensen und Araujo fehlen dem Team derzeit auch Pedri, Gavi und Dani Olmo verletzungsbedingt.

Die Verletzung Christensens könnte auch Auswirkungen auf seine Zukunft beim FC Barcelona haben, da sein Vertrag ausläuft. Wie sich die Situation entwickelt, bleibt abzuwarten.

Der FC Barcelona reichtet aufmunternde Worte an Christensen: «Wir sind bei dir, Andreas». Diese Unterstützung wird der Däne in den kommenden Monaten sicherlich benötigen.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
17
29
43
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2:0
18
16
37
4
Villarreal CF
Villarreal CF
15
18
35
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
16
4
30
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
16
6
25
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
17
-7
23
9
Sevilla FC
Sevilla FC
17
-2
20
10
Getafe CF
Getafe CF
16
-5
20
11
Elche CF
Elche CF
16
-1
19
12
CA Osasuna
CA Osasuna
17
-3
18
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
16
-3
18
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
Valencia CF
17
-10
16
18
FC Girona
FC Girona
0:2
17
-17
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
