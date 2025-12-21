Für Xabi Alonso wird die Situation nicht angenehmer – obwohl Real zum dritten Mal in Serie siegt. Nun sorgt Vinicius nach Buhrufen der Fans auch noch für Wirbel mit einem kryptischen Insta-Post.

Die Situation für Real Madrid-Trainer Xabi Alonso (44) bleibt trotz dreier Siege in Folge angespannt. Denn auch beim 2:0 gegen den FC Sevilla überzeugt die Leistung nicht. Auch wenn die Königlichen bis auf einen Punkt an Leader Barcelona heranrücken und so den Druck vor der Barça-Partie gegen Villarreal erhöhen.

Laut spanischen Medien hat sich Alonsos Lage sogar verschlimmert. «Mundo Deportivo» schreibt: «Real Madrid gewinnt gegen Sevilla, aber das bedeutet nicht, dass sich die Situation von Xabi Alonso verbessert. Ganz im Gegenteil. Die Königlichen spielen wie üblich schlecht, und nur ein Elfmeter gegen Sevilla mit 10 Spielern bringt Ruhe in die Reihen der Königlichen.»

Alonso selbst zeigt sich ebenfalls unzufrieden: «Ich bin mit unserem heutigen Niveau nicht zufrieden. Meine Stimmung ändert sich überhaupt nicht, ich verstehe das Spiel, ich analysiere es.»

Die Tore für Real erzielen Jude Bellingham (38. Minute) und Kylian Mbappé (86. Minute, Elfmeter). Mbappé egalisiert mit seinem 59. Treffer im Jahr 2025 den Rekord von Cristiano Ronaldo für die meisten Real-Tore in einem Kalenderjahr.

«Dieselbe unkonzentrierte Mannschaft»

Trotz des Sieges kritisieren spanische Medien die Leistung des Teams scharf. «As» bemängelt: «Die Fans von Madrid und der Verein blicken hinter den Sieg gegen ein stark geschwächtes Sevilla und mögen nicht, was sie sehen: dieselbe unkonzentrierte Mannschaft, hilflos in der Verteidigung und nur dank eines Super-Torhüters und des besten Torschützen des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts, am Leben gehalten.»

«Marca» sieht ebenfalls keine Verbesserung: «Es sieht so aus, als würde Xabi Alonso die Weihnachtspause ohne weitere Überraschungen geniessen können, aber er hat keine Zweifel ausgeräumt. Im Gegenteil, diese haben sich sogar noch verstärkt, mit einem müden, schwerfälligen Spiel und einer beängstigenden Defensivschwäche.»

Kryptischer Post von Vinicius

Und nicht nur das. Denn daneben sorgt auch Vinicius Junior (25) für Wirbel. Sein Verhältnis zu den Fans ist sowieso schon angespannt. Als er gegen Sevilla in der 83. Minute ausgewechselt wird, pfeifen sie ihn aus. Vinicius reagiert auf seine Art – mit einem kryptischen Post auf Instagram.

Er veröffentlicht zwei Fotos aus der Partie und kommentiert sie lediglich mit drei Punkten. Was er damit sagen will, bleibt offen. Gleichzeitig hat er aber auch sein Profilbild geändert. Er ist dort nun nicht mehr mit einem Real-Trikot in den Händen zu sehen, sondern als Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft.

