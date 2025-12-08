Real Madrid verliert zu Hause 0:2 gegen Celta Vigo. Drei Platzverweise, hitzige Proteste und die Verletzung von Militão prägen einen chaotischen Abend, der die Krise der Königlichen im Titelkampf deutlich macht.

Darum gehts Real Madrid verliert gegen Celta Vigo und zeigt Nervosität

Chaotische Schlussphase mit mehreren roten Karten und Protesten

Joël Hahn Redaktor Sport

Es sollte ein ruhiger Adventssonntag werden, ein Pflichtsieg, ein kurzer Abend, der Blick bereits auf die Champions-League-Partie gerichtet. Doch der Sonntagabend entwickelt sich im Santiago Bernabéu für Real Madrid zu einem Chaos. Die Königlichen verloren nicht nur 0:2 gegen Celta Vigo, sondern verloren in der Schlussphase ihre Nerven komplett.

Bereits früh zeichnete sich ab, dass der Abend schwierig werden würde: Éder Militão musste nach 24 Minuten verletzt vom Platz, klagte über Schmerzen im linken Oberschenkel. Der Brasilianer wurde gestützt vom Platz transportiert.

Der Auslöser einer hitzigen Schlussphase

Doch schlimm wurde es ab der 64. Minute. Fran Garcia (26) rutschte zu heftig in einen Zweikampf, sah Gelb und nur wenige Sekunden später wiederholte er den gleichen Fehler, was Gelb-Rot nach sich zog. Ab diesem Moment wirkte Real fahrig und hektisch, während Vigo frech aufspielte.

In der Nachspielzeit eskalierte die Situation endgültig. Álvaro Carreras (22) protestierte lautstark gegen eine Entscheidung und erhielt zunächst Gelb, eine abfällige Geste kurz danach führte zu Rot. Laut Spielbericht soll er dem Schiedsrichter Alejandro Quintero González (32) zugerufen haben: «Du bist unglaublich schlecht.» Kurz darauf flog auch Endrick (19) vom Platz, nachdem er wütend von der Bank aus auf den vierten Offiziellen zugestürmt war.

Ein Tunnel-Satz, der nun erneut ganz Spanien bewegt

Auch abseits des Spielfelds kam es zu einer hitzigen Szene: Dani Carvajal (33) ging im Kabinengang auf den Schiedsrichter zu und sagte gemäss der «Marca»: «Das Niveau, das du hier zeigst und dann weinst du später in der Pressekonferenz.» Noch mehr Benzin ins Feuer, das zwischen dem Schiedsrichterverband in Spanien und den Königlichen lodert.

Krise statt Kontinuität

Trainer Xabi Alonso (44) hielt sich ebenso kaum zurück. «Die Entscheidungen des Schiedsrichters haben uns in den Wahnsinn getrieben. Mir hat die Leistung nicht gefallen. Auch die Karte gegen Álvaro … sehr, sehr diskutabel», sagt Alonso. «Das hat uns etwas die Kontrolle genommen.»

Zugleich machte er deutlich, dass die Probleme tiefer liegen: Nur ein Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen, der Rückstand auf Barcelona ist da, und die Mannschaft wirke oft zwischen Übermotivation und Erschöpfung gefangen. «Wir sind natürlich alle wütend. Es war nicht das Spiel, das wir haben wollten», so Alonso. Und weiter: «Wir müssen schnell reagieren und diesen schlechten Abend vergessen.»

Real Madrid steht unter Druck. Und ausgerechnet jetzt wartet mit Manchester City ein Gegner, der jede Unsicherheit sofort bestraft.