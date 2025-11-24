Darum gehts
- Real Madrid entschuldigt sich für Fehler bei Gedenkfeier für verstorbene Spieler
- Klub zeigt falschen Spieler in Diashow
- Präsident Florentino Pérez kritisiert Barcelona, Ligaboss und Uefa in Brandrede
Das 2:2 von Real Madrid gegen Elche ist nicht der einzige Ausrutscher der Königlichen am Sonntag gewesen. Auf der Jahreshauptversammlung kommt es zu einem weitaus peinlicheren Fauxpas.
Um den Anfang Juli verstorbenen Brüdern Diogo Jota (†28) und André Silva (†25) zu gedenken, zeigen die Madrilenen eine Diashow. Doch anstatt den richtigen André Silva in die Bildstrecke einzubauen, wird ein Foto des früheren Leipzig-Stürmers André Silva (30) gezeigt – der aktuell für Elche spielt und später gegen Real 79 Minuten auf dem Platz stehen wird.
Kurze Zeit später veröffentlicht Real ein Statement: «Wir entschuldigen uns bei Elche und seinem Spieler André Silva, dass in der Todesanzeige eines institutionellen Videos versehentlich sein Bild anstelle des Bildes von André Silva, dem Bruder von Diogo Jota, verwendet wurde.»
Pérez wirft Barça indirekt Manipulation vor
Doch das ist nicht der einzige Aufreger, den die Versammlung zu bieten hat. In einer 78-minütigen Brandrede teilt Präsident Florentino Pérez (78) gegen verschiedene Personen, Klubs und Verbände aus. Natürlich bekommt da auch Erzrivale Barcelona sein Fett weg, indirekt wirft er den Katalanen Manipulation vor.
Der Grund: Barça soll José María Enriquez Negreira (80), dem ehemaligen Vizepräsidenten des Schiedsrichter-Komitees, zwischen 2001 und 2018 rund sieben Millionen Euro gezahlt haben. Negreira und Barça bestreiten die Vorwürfe, die Ermittlungen dauern an. Für Pérez seien die Vorgänge «nicht normal» gewesen, da der Zeitraum «zufällig mit den besten sportlichen Ergebnissen des FC Barcelona zusammen» falle. Der Real-Boss sagt weiter: «Er hatte Schlüsselpositionen im System inne und hat über Beförderungen und Degradierungen von Schiedsrichtern entschieden.»
Perez greift auch Ligaboss und Uefa an
Auch den spanischen Ligaboss Javier Tebas (63) greift Pérez an. Dieser wollte das Spiel zwischen Barcelona und Villarreal in den USA durchführen, der Plan scheiterte allerdings. «Er korrumpiert die Liga», meint Pérez. «Sie halten die Fans für dumm. Sie haben den Verstand verloren.»
Die Uefa, die gegen die von Real Madrid vorgeschlagene Super League (neu Unify League) vorgeht, bleibt ebenfalls nicht verschont. Pérez verrät, dass man gegen den europäischen Fussballverband klagt: «Sie verkaufen uns für dumm. Es ist nicht normal und nicht legal, die Vereine daran zu hindern, ihre eigenen Turniere zu organisieren.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
13
16
32
2
13
21
31
3
13
15
29
4
13
14
28
5
13
6
21
6
12
0
18
7
13
-3
17
8
13
-5
17
9
12
-1
16
10
13
-1
16
11
13
-1
16
12
13
-2
16
13
13
-2
16
14
13
-1
15
15
13
-9
13
16
13
-7
12
17
13
-6
11
18
13
-13
11
19
13
-8
9
20
13
-13
9