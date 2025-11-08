DE
FR
Abonnieren

«Geh zu einem kleineren Verein»
Ex-Barça-Spieler rechnet mit Real-Star Vini Jr. ab

Vinicius Junior steht bei Real Madrid derzeit nicht wegen seiner fussballerischen Qualität im Fokus, sondern wegen seines Verhaltens auf und neben dem Platz. Emmanuel Petit, französischer Weltmeister und Ex-Barça-Spieler, hat die Nase voll vom Brasilianer.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Vinicius Junior steht für sein Verhalten in der Kritik.
Foto: IMAGO/Every Second Media

Darum gehts

  • Emmanuel Petit kritisiert Vinicius Junior für sein Verhalten bei Real Madrid
  • Petit sieht Eifersucht auf Mbappé als Grund für Vinicius' Probleme
  • Real Madrid erwägt Verkauf des 25-jährigen Brasilianers trotz Vertrag bis 2027
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Emmanuel Petit (55) ist kein Kind von Traurigkeit. Als Abräumer vor der Abwehr scheute er zu seiner Aktivzeit keinen Zweikampf, lief unter anderem für Arsenal und Barcelona auf und wurde mit Frankreich 1998 Welt- und 2000 Europameister. Auch nach seiner aktiven Karriere geht Petit gerne auf den Mann, schreckt nicht vor harscher Kritik und klaren Ansagen zurück.

Im Gespräch mit dem Wettanbieter «Jeffbet» hat er sich nun Real-Star Vinicius Junior (25) angenommen. Dieser steht – allen voran für seinen Ausraster nach der Auswechslung im Clásico gegen Barcelona Ende Oktober – für seine vermeintlich schlechte Attitüde im Fokus, musste sich zuletzt öffentlich entschuldigen. Für Emmanuel Petit ist dennoch klar: «Vinicius Junior ist für Real Madrid ein Problem.»

Seit er den Ballon d'Or an ManCity-Star Rodri (29) verloren habe und Kylian Mbappé (26) nach Madrid gewechselt sei, beschwere er sich nur noch, befindet Petit: «Warum immer ich? Warum werde ich ausgewechselt?»

Mehr Fussball
«Darum sagte ich den Grasshoppers ab»
Mit Video
Winti-Coach Rahmen verrät
«Darum sagte ich den Grasshoppers ab»
Verblüffende Shaqiri-Serie beim FCB hört nicht auf
FCB-Inside
Medaille mit Kehrseite
Verblüffende Shaqiri-Serie beim FCB hört nicht auf
Malenovic springt für Hediger als Trainer ein
FCZ-Inside
Coach drückte die Schulbank
Malenovic springt für Hediger als Trainer ein
Die Liga staunt über Xhaka – und warum Ex-Coach vor Duell emotional wird
Mit Video
«Bin ihm ewig dankbar»
Die Liga staunt über Xhaka – und warum Ex-Coach vor Duell emotional wird

«Unglücklich? Dann geh zu einem kleineren Verein!»

Für Petit steht Eifersucht am Ursprung des Verhaltens. «Mbappé ist der König. Vinicius ist verärgert, weil er weniger verdient und das Team um Mbappé gebaut wurde.» Anders als Teamkollege Jude Bellingham (22), der laut Petit zu Beginn ebenfalls von der Ankunft des französischen Starstürmers frustriert gewesen ist, könne sich Vinicius damit nicht abfinden. «Bellingham hat professioneller reagiert und schiesst inzwischen wieder Tore.»

Wäre er sein Teamkollege, würde er dem Brasilianer intern die Leviten lesen. Für Petit gibts nämlich eine einfache Lösung des Problems: «Ich würde sagen: ‹Du bist bei Real Madrid unglücklich, dem grössten Klub auf der Welt? Dann geh zu einem kleineren Verein und sei dort der Star›.»

Tatsächlich gibt es aktuell Gerüchte, wonach Real Madrid sich intern für einen Verkauf des Brasilianers entschlossen haben soll – eben weil man die Nase voll von seinen Aktionen hat. Doch weil Vinicius Jr. bei den Königlichen nur noch bis 2027 unter Vertrag steht und der begnadete Kicker nicht verscherbelt werden soll, strebt Real laut «Bild» vor dem Verkauf noch eine Vertragsverlängerung an. Ruhig dürfte es um den Brasilianer in Madrid jedenfalls nicht werden.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelona
FC Barcelona
11
15
25
3
Villarreal CF
Villarreal CF
11
12
23
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
11
6
19
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
11
2
18
7
Getafe CF
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
11
1
15
9
Elche CF
Elche CF
12
-1
15
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
11
-1
13
13
Sevilla FC
Sevilla FC
11
-2
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
CA Osasuna
11
-3
11
16
Levante UD
Levante UD
11
-5
9
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
11
-7
9
18
Valencia CF
Valencia CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
11
-12
8
20
FC Girona
FC Girona
11
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
FC Barcelona
FC Barcelona
Manchester City
Manchester City
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Manchester City
        Manchester City
        Real Madrid
        Real Madrid