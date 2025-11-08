Vinicius Junior steht bei Real Madrid derzeit nicht wegen seiner fussballerischen Qualität im Fokus, sondern wegen seines Verhaltens auf und neben dem Platz. Emmanuel Petit, französischer Weltmeister und Ex-Barça-Spieler, hat die Nase voll vom Brasilianer.

Real Madrid erwägt Verkauf des 25-jährigen Brasilianers trotz Vertrag bis 2027

Emmanuel Petit (55) ist kein Kind von Traurigkeit. Als Abräumer vor der Abwehr scheute er zu seiner Aktivzeit keinen Zweikampf, lief unter anderem für Arsenal und Barcelona auf und wurde mit Frankreich 1998 Welt- und 2000 Europameister. Auch nach seiner aktiven Karriere geht Petit gerne auf den Mann, schreckt nicht vor harscher Kritik und klaren Ansagen zurück.

Im Gespräch mit dem Wettanbieter «Jeffbet» hat er sich nun Real-Star Vinicius Junior (25) angenommen. Dieser steht – allen voran für seinen Ausraster nach der Auswechslung im Clásico gegen Barcelona Ende Oktober – für seine vermeintlich schlechte Attitüde im Fokus, musste sich zuletzt öffentlich entschuldigen. Für Emmanuel Petit ist dennoch klar: «Vinicius Junior ist für Real Madrid ein Problem.»

Seit er den Ballon d'Or an ManCity-Star Rodri (29) verloren habe und Kylian Mbappé (26) nach Madrid gewechselt sei, beschwere er sich nur noch, befindet Petit: «Warum immer ich? Warum werde ich ausgewechselt?»

«Unglücklich? Dann geh zu einem kleineren Verein!»

Für Petit steht Eifersucht am Ursprung des Verhaltens. «Mbappé ist der König. Vinicius ist verärgert, weil er weniger verdient und das Team um Mbappé gebaut wurde.» Anders als Teamkollege Jude Bellingham (22), der laut Petit zu Beginn ebenfalls von der Ankunft des französischen Starstürmers frustriert gewesen ist, könne sich Vinicius damit nicht abfinden. «Bellingham hat professioneller reagiert und schiesst inzwischen wieder Tore.»

Wäre er sein Teamkollege, würde er dem Brasilianer intern die Leviten lesen. Für Petit gibts nämlich eine einfache Lösung des Problems: «Ich würde sagen: ‹Du bist bei Real Madrid unglücklich, dem grössten Klub auf der Welt? Dann geh zu einem kleineren Verein und sei dort der Star›.»

Tatsächlich gibt es aktuell Gerüchte, wonach Real Madrid sich intern für einen Verkauf des Brasilianers entschlossen haben soll – eben weil man die Nase voll von seinen Aktionen hat. Doch weil Vinicius Jr. bei den Königlichen nur noch bis 2027 unter Vertrag steht und der begnadete Kicker nicht verscherbelt werden soll, strebt Real laut «Bild» vor dem Verkauf noch eine Vertragsverlängerung an. Ruhig dürfte es um den Brasilianer in Madrid jedenfalls nicht werden.