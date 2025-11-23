DE
Elche CF
Elche CF
21:00
Real Madrid
Real Madrid
Elche CF
Elche CF
Ab 21:00 Uhr
Vs
Real Madrid
Real Madrid
LaLiga
Elche CF - Real Madrid

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
13
21
31
2
Real Madrid
Real Madrid
12
16
31
3
Villarreal CF
Villarreal CF
13
15
29
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
12
6
20
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
12
0
18
7
Getafe CF
Getafe CF
12
-2
17
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Sevilla FC
Sevilla FC
12
-1
16
10
Real Sociedad
Real Sociedad
13
-1
16
11
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
13
-2
16
12
Elche CF
Elche CF
12
-1
15
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
13
-1
15
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
12
-2
15
15
Valencia CF
Valencia CF
13
-9
13
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
13
-7
12
17
CA Osasuna
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Girona
FC Girona
12
-13
10
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
12
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Francisco
Jose Hernandez Maeso
Spanien
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Elche, Spanien
Estadio Manuel Martinez Valero
Kapazität
36’017
