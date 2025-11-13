DE
FR
Abonnieren

Viel Kritik trotz Tabellenführung
Ex-Real-Coach Ancelotti stärkt Alonso den Rücken

Real Madrid führt die spanische Liga an. Dennoch reisst die Kritik an Xabi Alonso nicht ab. Nun sollen fünf Spieler ihre Unzufriedenheit geäussert haben. Das gehöre alles dazu, sagt einer, der weiss, wovon er spricht.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Xabi Alonso ist seit Sommer Real-Trainer – und der Spanier steht seither immer mal wieder in der Kritik.
Foto: AP
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Es brodelt in Madrid. Es brodelt eigentlich immer in Madrid. Gibts wie letzten Sonntag ein 0:0 im Derby gegen Rayo Vallecano, dann brodelts umso mehr. Nur drei Punkte sind für die Königlichen gut genug – und das gilt für jede Partie. Entsprechend steht Trainer Xabi Alonso (43) sofort in der Kritik.

Doch was kann man dem Ex-Leverkusen-Coach wirklich vorwerfen? Die Königlichen führen die spanische Liga an – drei Punkte vor dem Rivalen Barcelona. Besonders wichtig war der 2:1-Sieg im Clásico Ende Oktober. Doch das 0:0 am vergangenen Wochenende gegen Vallecano schmerzt. Ebenso die klare 2:5-Pleite gegen Atlético Ende September. Alonsos Fussball sei ideenlos, heisst es in Madrid. Klar ist: Von Alonso wird erwartet, dass er den Meistertitel holt.

In der Champions League musste Real Madrid zuletzt einstecken – eine 0:1-Pleite in Liverpool. Das Alonso-Team enttäuschte in England über weite Strecken – die Königlichen hätten auch höher verlieren können. Dennoch liegt Real in der Königsklasse auf Kurs – dank drei Siegen aus vier Partien. Die nächste Prüfung wartet im Dezember mit dem Heimspiel gegen Manchester City.

Ancelotti nimmt Alonso in Schutz

Einer, der weiss, wovon er spricht, ist Carlo Ancelotti (66). Der Italiener, mittlerweile Nationaltrainer Brasiliens, hat mit Real Madrid insgesamt fünfzehn Trophäen gewonnen. Und er nimmt seinen Nachfolger in Schutz: «Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass ein Unentschieden hier gleichbedeutend mit dem Beginn einer Krise ist», sagt Ancelotti im Interview mit der spanischen Zeitung AS. «Alleiniger Tabellenführer in der Liga und unter den ersten Acht in der Champions League – was können wir mehr von Xabi Alonso verlangen?»

Eine Frage, die durchaus berechtigt ist. Dennoch ist der Gegenwind da. Diese Woche veröffentlichte «Mundo Deportivo» einen Bericht, wonach fünf Spieler mit dem neuen Real-Coach unzufrieden seien: Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Federico Valverde und Vinicius Junior. Letzterer sorgte im Clásico für unschöne Szenen, nachdem ihn Alonso in der 72. Minute vom Feld genommen hatte. «Ich verlasse das Team», soll der Brasilianer in seiner Wut gesagt haben.

Für Ancelotti gehören solche Nebenschauplätze zum Jobprofil des Real-Trainers. «Man muss sich daran gewöhnen», sagt der Altmeister.

Ob sich Alonso daran gewöhnen wird, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Bis dahin brodelt es in Madrid munter weiter.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelona
FC Barcelona
12
17
28
3
Villarreal CF
Villarreal CF
12
14
26
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
12
6
20
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
12
0
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
Getafe CF
12
-2
17
9
Sevilla FC
Sevilla FC
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
0
15
11
Elche CF
Elche CF
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
12
-6
12
16
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-4
11
17
Valencia CF
Valencia CF
12
-10
10
18
FC Girona
FC Girona
12
-13
10
19
Levante UD
Levante UD
12
-7
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
12
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
LaLiga
LaLiga
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        LaLiga
        LaLiga
        Liverpool
        Liverpool
        Manchester City
        Manchester City
        Rayo Vallecano
        Rayo Vallecano
        Real Madrid
        Real Madrid
        Champions League
        Champions League