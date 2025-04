Zuerst macht Real Madrid via klubeigenen TV-Sender Stimmung gegen den Schiedsrichter des Finals der Copa del Rey. Als dieser emotional reagiert, will Real vom Verband einen anderen Unparteiischen einsetzen lassen.

Christian Müller Redaktor Sport

Der Hammer-Final in der Copa del Rey zwischen Barcelona und Real Madrid (Samstag, 22 Uhr) wirft seine Schatten voraus: Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, fordert Real die Absetzung von Final-Schiedsrichter Ricardo de Burgos Bengoetxea sowie von Video-Assistent Pablo González Fuertes. Die Königlichen bezweifeln, dass de Burgos Bengoetxea emotional in der Lage ist, den Clásico-Final zu leiten. Zudem sollen Bedenken bezüglich seiner Unparteilichkeit bestehen.

Anschuldigungen per TV-Beitrag

Hinter diesen Anschuldigungen steckt unter anderem die Schiedsrichter-Pressekonferenz vom Freitagmittag. Dort spricht das Schiri-Duo über den psychischen Druck, den der Champions-League-Sieger mit Beiträgen auf Real Madrid TV ausübt. In den Zusammenschnitten werden unter anderem strittige Szenen aus dem letzten Liga-Derby gegen Atlético gezeigt, bei dem de Burgos Bengoetxea als VAR im Einsatz war. Eine seiner Interventionen führte zum 1:0 für Atlético per Penalty.

«Der VAR zeigte dem Feldschiri nicht alle Perspektiven, weshalb Real das Derby nicht gewinnen konnte», heisst es im TV-Beitrag. Zudem wird lamentiert, dass Real nur zwei der letzten fünf Spiele unter der Leitung von de Burgos Bengoetxea gewinnen konnte.

Schiri-Sohn wird angegangen

Den Wirbel, den Real mit dieser Stimmungsmache auslöst, bekommt sogar die Familie des Final-Schiris zu spüren. «Mein Sohn bekommt in der Schule von anderen Kindern gesagt, sein Vater sei ein Dieb, weil er Real Siege klaut. Wenn er dann weinend nach Hause kommt, ist das sehr beunruhigend», sagt de Burgos Bengoetxea auf der Pressekonferenz und kann dabei selber die Tränen nicht zurückhalten. Eine Reaktion, die den Madrilenen offenbar gelegen kommt, um für einen Schiri-Tausch zu argumentieren.

Boykottiert Real den Final?

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Real Einfluss auf die Referees nehmen will. Im Februar warf der Klub in einem offenen Brief dem Verband Wettbewerbsverzerrung, Manipulation und Betrug vor. Die Liga reagierte damals mit einer Anzeige gegen Real. Angesichts dieser Vorgeschichte und der Kurzfristigkeit vor dem Final ist es unwahrscheinlich, dass der Verband dem Wunsch eines Schiri-Wechsels nachkommt. Die für Freitagabend vorgesehene Pressekonferenz sowie das öffentliche Training hat Real inzwischen aus Protest abgesagt. Wie die «Marca» schreibt, ist sogar ein Final-Boykott nicht auszuschliessen.

