DE
FR
Abonnieren

Das lief in LaLiga
Oviedo punktet bei Trainer-Debüt von Almada

Oviedo findet auch unter Neo-Coach Guillermo Almada nicht zum Siegen zurück. Gegen Europa-Anwärter Celta Vigo resultiert ein torloses Remis. Auch Levante und Real Sociedad trennen sich unentschieden.
Publiziert: 19:09 Uhr
Kommentieren
1/2
Real Oviedo und Celta Vigo trennen sich 0:0 unentschieden.
Foto: keystone-sda.ch
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Real Oviedo – Celta Vigo 0:0

Auch beim Debüt von Neo-Trainer Guillermo Almada, der sein neues Amt erst am Dienstag angetreten hat, kann Real Oviedo nicht gewinnen – fast drei Monate warten die Asturier nun auf einen Sieg. Der Zweitletzte der Tabelle holt sich im Heimspiel gegen Celta Vigo (7.) aber zumindest einen Punkt. Der Aufsteiger startet zunächst besser ins Spiel als Celta und kommt in der ersten Halbzeit durch Sibo zu zwei guten Torchancen. Europa-Anwärter Celta findet offensiv erst in der zweiten Hälfte den Weg aufs Tor. Weil Oviedo-Goalie Aaron den Abschluss von Jutgla aus kurzer Distanz pariert und Alonsos Kopfball knapp am Pfosten vorbeigeht, bleibt es am Ende beim 0:0.

Levante – Real Sociedad 1:1

Levante und Real Sociedad trennen sich unentschieden. Die Partie verläuft zunächst ausgeglichen. Real Sociedad erspielt sich erst nach und nach die besseren Chancen, es ist aber das Heimteam, das kurz vor der Pause die Führung verpasst. Sociedad-Torhüter Remiro verliert im eigenen Strafraum den Ball, Levante-Stürmer Romero reagiert am schnellsten, Remiro kann den Ball aber in extremis noch abwehren. Im Gegenzug ist es Kubo, der die Gäste mit dem nächsten Spielzug in Front bringt. Der Japaner köpft völlig freistehend zum 1:0 ein.

Levante hat nach der Pause die Chance zum Ausgleich durch Martinez aus kurzer Distanz. Remiro reagiert aber wie in der ersten Halbzeit wieder mit einer starken Parade. Erst in der Nachspielzeit fällt das 1:1 dennoch. Nach einem Foul von Mariezkurrena an Alvarez gibt es einen Elfmeter. Innenverteidiger Dela übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän.

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in LaLiga!

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
17
29
43
2
Real Madrid
Real Madrid
17
18
39
3
Villarreal CF
Villarreal CF
15
18
35
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
17
14
34
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
16
4
30
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
16
6
25
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
17
-7
23
9
Sevilla FC
Sevilla FC
16
0
20
10
Getafe CF
Getafe CF
16
-5
20
11
Elche CF
Elche CF
16
-1
19
12
CA Osasuna
CA Osasuna
3:0
17
-3
18
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
16
-3
18
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
0:3
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
Valencia CF
17
-10
16
18
FC Girona
FC Girona
16
-15
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Real Sociedad
Real Sociedad
Levante UD
Levante UD
Real Oviedo
Real Oviedo
LaLiga
LaLiga
Celta Vigo
Celta Vigo
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Sociedad
        Real Sociedad
        Levante UD
        Levante UD
        Real Oviedo
        Real Oviedo
        LaLiga
        LaLiga
        Celta Vigo
        Celta Vigo