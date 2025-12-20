Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Real Oviedo – Celta Vigo 0:0

Auch beim Debüt von Neo-Trainer Guillermo Almada, der sein neues Amt erst am Dienstag angetreten hat, kann Real Oviedo nicht gewinnen – fast drei Monate warten die Asturier nun auf einen Sieg. Der Zweitletzte der Tabelle holt sich im Heimspiel gegen Celta Vigo (7.) aber zumindest einen Punkt. Der Aufsteiger startet zunächst besser ins Spiel als Celta und kommt in der ersten Halbzeit durch Sibo zu zwei guten Torchancen. Europa-Anwärter Celta findet offensiv erst in der zweiten Hälfte den Weg aufs Tor. Weil Oviedo-Goalie Aaron den Abschluss von Jutgla aus kurzer Distanz pariert und Alonsos Kopfball knapp am Pfosten vorbeigeht, bleibt es am Ende beim 0:0.

Levante – Real Sociedad 1:1

Levante und Real Sociedad trennen sich unentschieden. Die Partie verläuft zunächst ausgeglichen. Real Sociedad erspielt sich erst nach und nach die besseren Chancen, es ist aber das Heimteam, das kurz vor der Pause die Führung verpasst. Sociedad-Torhüter Remiro verliert im eigenen Strafraum den Ball, Levante-Stürmer Romero reagiert am schnellsten, Remiro kann den Ball aber in extremis noch abwehren. Im Gegenzug ist es Kubo, der die Gäste mit dem nächsten Spielzug in Front bringt. Der Japaner köpft völlig freistehend zum 1:0 ein.

Levante hat nach der Pause die Chance zum Ausgleich durch Martinez aus kurzer Distanz. Remiro reagiert aber wie in der ersten Halbzeit wieder mit einer starken Parade. Erst in der Nachspielzeit fällt das 1:1 dennoch. Nach einem Foul von Mariezkurrena an Alvarez gibt es einen Elfmeter. Innenverteidiger Dela übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän.

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in LaLiga!