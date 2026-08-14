Diesen Samstag beginnt in Spanien die neue Saison. Fünf Teams um Real und Barça haben aber wegen WM-Fahrern ihren Auftakt verschoben. Das gilt eigentlich auch für Atletico, dennoch müssen sie früher ran als die Konkurrenz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft LaLiga startet am Samstag mit nur sechs statt zehn Spielen

Rasenkrankheit und WM-Pause verzögern mehrere Begegnungen

Grössere Atletico-Verschiebung wegen Konzerten unmöglich

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Als erste der Top-5-Ligen eröffnet die LaLiga diesen Samstagabend ihren Meisterschaftsbetrieb. Bei 20 Mannschaften würde der 1. Spieltag folglich aus zehn Spielen bestehen, doch ein Blick auf den Spielplan zeigt seit Donnerstagmorgen nur sechs.

Während die Partie zwischen Celta Vigo und Osasuna kurzfristig wegen einer Rasenkrankheit auf übernächsten Donnerstag verlegt werden musste, ist schon länger klar, dass die anderen drei Spiele nicht am kommenden Wochenende stattfinden. Weil Spieler von Real, Barça, Bilbao, Real Sociedad und Betis Sevilla ins WM-Halbfinal einzogen, kommt der Ligaauftakt dieses Wochenende zu früh.

Grund dafür sind LaLiga-Regeln, die nach Ende eines internationalen Turniers eine Pause von drei Wochen vorschreiben. Um auch genügend Zeit für die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings zu bieten, einigten sich die Liga und die Spielergewerkschaft auf die Möglichkeit, den 1. Spieltag auf Wunsch zu verschieben. Mit Atletico gibt es einen weiteren betroffenen Verein, doch dessen Partie findet schon kommenden Mittwoch statt. Aus Gründen, die in der Super League bestens bekannt sind.

The Weeknd verhindert Atletico-Nachholspiel Ende August

Natürlich machte auch die Mannschaft von Diego Simeone vom Recht Gebrauch, ihren eigentlichen Auftakt nach hinten zu schieben. Ganz so weit wie die genannten Vereine war jedoch aufgrund der Vorbereitungen auf die drei Konzerte von The Weeknd, die am Wochenende des 28. August im Metropolitano stattfinden, schlicht nicht möglich. Die GC-Situation im Letzigrund lässt grüssen.

Und weil die Rojiblancos am 23. bereits gegen Villarreal spielen, wurde der Saisonstart freiwillig nur um ein paar Tage auf den kommenden Mittwoch (19. August) verschoben. Mit ein Grund dürfte auch der Gegner sein, bei dem es sich «nur» um Aufsteiger Malaga handelt.

Da Athletic Bilbao und Real Sociedad an Spieltag 1 auf Barça und Real treffen, klärte sich die Angelegenheit um Spielverschiebung schnell. Bei Celta Vigo gabs mit Borja Iglesias nur einen WM-Fahrer, der im gesamten Turnier aber bloss eine Minute auf dem Platz stand. Wegen der Europa-League-Qualifikation ist ihr Terminkalender ohnehin dicht, weswegen von einer Spielverschiebung eigentlich abgesehen wurde – bis der Rasen das Duell mit Osasuna doch noch um zwei Wochen nach hinten schob. So geht der 1. Spieltag in Spanien mit sechs statt zehn Partien über die Bühne.

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